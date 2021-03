El Parlamento aprueba apoyar reivindicaciones del 8 de marzo y trabajar para acabar con la brecha salarial

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ha aprobado, en gran parte por unanimidad, la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Mixto-IU, defendida por su portavoz, Henar Moreno, - que ha sido enmendada por los Grupos Parlamentarios de PSOE, Ciudadanos y PP- para que la Cámara riojana apoyase las reivindicaciones del 8 de marzo, así diversas cuestiones relativas a acabar con la brecha salarial.

También, se ha aprobado implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia machista, realizar un informe de impacto de género sobre

las medidas aprobadas en la Comisión de estudio para la recuperación

económico y social de La Rioja tras la crisis del Covid-19, para introducir los factores correctores necesarios que eviten ahondar en desigualdades por género, así como impulsar la Red de Municipios por la Igualdad e implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.

No ha salido adelante, tras la segunda votación (PSOE e IU han votado a favor y PP y Ciudadanos en contra, dandóse un empate a 16 escaños), la propuesta para regular las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva y crear un registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de garantizar un acceso a la sanidad pública a todas las mujeres que deseen realizar una IVE.

"DISCRIMINACIÓN" DE LA MUJER

En la defensa de la misma, la parlamentaria de IU ha lamentado la "discriminación existente por el hecho de ser mujer", así como ha puesto el acento en la "distintas formas de violencia" que sufren las mujeres, ante lo que ha exigido que se acabe "con la lacra social" de la violencia machista.

En este punto, y ante la celebración el próximo 8 de marzo del 'Día Internacional de la Mujer', hay que reivindicar "la importancia a la igualdad salarial, y evitar las discriminación en el ámbito laboral".

Además, Moreno ha criticado que las mujeres en La Rioja "no pueden interrumpir voluntariamente el embarazo", por lo que dentro de su propuesta ha reclamado - sin que finalmente haya salido adelante- que se regulen las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva y cree un registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de garantizar el acceso a la sanidad pública. Es un "derecho legal que nos asiste el decidir", ha apuntado.

Por otra parte, la PNL de IU ha pedido establecer una estrategia contra la brecha salarial, ya que "vemos que con estas crisis se ha agravado en un 30 por ciento"; evaluar los recursos destinados a corresponsabilidad para adecuarlos a las necesidades de las familias y mejorar su cobertura; y elaborar un Plan Estratégico para la Igualdad, así como otro por la igualdad y contra la violencia machista.

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha asegurado que su formación "es una firme defensora de la mujer como persona y ciudadana" al tiempo que ha abogado por la corresponsabilidad "donde queda aún mucho por hacer". Ha recordado que la interrupción del embarazo en La Rioja "está garantizada", si bien se hace en clínicas privadas de fuera de la región porque en la comunidad "todos los profesionales han ejercido su derecho a la objeción de conciencia".

Por su parte, la parlamentaria del PP, Catalina Bastida, ha afirmado que su partido "estamos a favor y defendemos la objeción de conciencia y el derecho de los profesionales" sanitarios. También se ha referido a las manifestaciones del 8 de marzo, recordando que hay informes que señalan que si se hubiera confinado una semana antes de la celebración de las protestas "se hubieran evitado 20.000 muertes", por ello ha defendido que no se celebren actos multitudinarios este año, apuntando que "no asistir, no significa no ser feminista" para concluir pidiendo que luche contra la brecha salarial y el paro femenino.

Por su parte, la diputada del PSOE, Ana Santos, ha defendido la "igualdad" como aspecto "importante", recordando que la pandemia ha dejado claro la "dependencia que tiene la sociedad de las mujeres", así como ha lamentado que la crisis ha "evidenciado las desigualdades", al tiempo que ha afirmado que "se están poniendo en peligro los avances".

Ha indicado que es importante un "cambio en el modelo social, de pensamiento y de leyes y medidas", destacando que el PSOE a nivel nacional "está en camino, con varios cambios legislativos", además de poner en valor la futura Ley de Igualdad de La Rioja.

OTRAS PROPUESTAS DE IGUALDAD

No ha sido la única PNL que esta tarde en el pleno ha abordado la igualdad. Otra presentada por Ciudadanos, a través de su diputada, Pilar Rabasa, también ha salido adelante en sus puntos principales, por unanimidad, para "impulsar el fortalecimiento de la agenda europea por la igualdad y reforzar, en la medida de lo posible, los recursos para las políticas de igualdad y género".

Además, la Cámara riojana ha debatido una última Proposición No de Ley, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista, argumentada por la diputada Ana Santos para que "dentro del nuevo desarrollo curricular que requiere la LOMLOE, y en las atribuciones que la ley confiere a las Comunidades Autónomas, tenga como objetivo prioritario la inclusión de todas aquellas medidas tendentes a acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres". Socialistas e IU han votado a favor y PP-Cs en contra, produciéndose un empate, y decayendo en segunda votación al persistir el empate.

Antes, también ha decaído una propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, defendida por su diputada, Belinda León, por la que reclamaba un nuevo Plan Renove. La formación 'naranja' y PP han votado a favor, y PSOE e IU, en contra.