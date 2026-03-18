El Parlamento Europeo propone redirigir el turismo hacia destinos rurales y remotos para frenar la saturación

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El eurodiputado riojano del PSOE, César Luena, dice que las propuestas de este informe "son útiles para un debate necesario a escala europea y también en el ámbito local y regional"

MADRID/ LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, por 33 votos a favor, una serie de propuestas estratégicas destinadas a transformar el modelo turístico de la Unión Europea.

Los eurodiputados han alertado de que el 80 por ciento de los viajeros se concentra en apenas el 10 por ciento de los destinos mundiales, por lo que instan a la Comisión Europea a implementar mecanismos que redirijan los flujos de visitantes hacia zonas rurales, de montaña y regiones remotas, potenciando sectores como la gastronomía, el enoturismo y el cicloturismo.

Para lograr este equilibrio, la resolución propone reforzar la conectividad en destinos emergentes mediante un mecanismo de apoyo específico que mejore los enlaces aéreos, marítimos y terrestres.

VALORACIÓN CÉSAR LUENA

En este sentido, el eurodiputado riojano del PSOE, César Luena, ha afirmado que "el turismo es un sector muy importante para Europa, pero que debe reflexionar y evolucionar hacia un modelo sostenible, diversificado y respetuoso con las comunidades locales".

El parlamentario europeo, ha añadido, que las propuestas de este informe "son útiles para un debate necesario a escala europea y también en el ámbito local y regional".

Entre las medidas recomendadas destacan el impulso a los trenes nocturnos transfronterizos, el despliegue de un sistema de billete único integrado para todos los medios de transporte y el apoyo al alquiler de vehículos eléctricos y su infraestructura de carga.

El objetivo es desestacionalizar la demanda y generar ingresos adicionales en regiones tradicionalmente fuera de los circuitos principales.

En cuanto a los alojamientos de corta duración, el Parlamento Europeo aboga por un marco regulatorio más robusto que complemente las normas que entrarán en vigor el 20 de mayo de 2026.

Los eurodiputados proponen definir estándares de calidad, clarificar las categorías de los anfitriones y permitir que los Estados miembros puedan limitar el número de pernoctaciones o introducir sistemas de zonificación para evitar la gentrificación y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes locales.

La resolución también contempla la creación de una "tarjeta de competencias turísticas" para acreditar la formación y experiencia de los profesionales del sector, buscando paliar la escasez de mano de obra y mejorar las condiciones laborales.

Asimismo, se propone incentivar el voluntariado cultural y se valora positivamente el uso de tasas turísticas medioambientales como fuente de financiación para proyectos locales.

El texto, impulsado por el ponente Daniel Attard, deberá ser votado por el pleno de la Eurocámara, previsiblemente en la sesión de abril.