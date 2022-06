El Parlamento rechaza una propuesta del PP para impulsar una rebaja fiscal destinada rentas medidas y bajas

Aprueban ayudas para combustibles de agentes comerciales o vigilar que se cumpla Ley de Competencia Desleal en venta de libros en concertados

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha rechazado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular, defendida por su diputado, Alfonso Domínguez, para que el Gobierno riojano instase al de España a aprobar una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal sobre los sectores más afectados por la inflación, y para rentas bajas y medias, cuantificada en una horquilla de entre 7.500 y 10.000 millones de euros, que contemple una serie de posibles medidas a adoptar, bien en solitario o bien de forma combinada.

En su intervención, Domínguez ha destacado que los datos económicos publicados en la página del Instituto Riojano de Estadística "nos hablan de una situación económica dificilísima", con la inflación "por encima de la media", con las exportaciones "perdiendo al 4,4 por ciento" o con unos servicios industriales "siete puntos menos", sin olvidar que la tasa de paro está "dos puntos por debajo, cuando siempre lo estaban al 4 o 5 por ciento".

Todo ello, ha explicado el diputado del PP porque "la falta de sensibilidad con los problemas de los ciudadanos es legendaria para el PSOE", porque, además, a los 'socialistas' "les gusta la inflación porque ganan más dinero con ella" porque "se ingresa más de lo presupuestado". Por tanto, le ha reclamado a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que "afronte su responsabilidad".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario IU, Henar Moreno,

ha mostrado su voto contrario "no porque no me guste alguno de los puntos, sino porque hay que hablar de fiscalidad para que paguen más los que más tienen", mientras que Belinda León, diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha señalado que su formación votaría a favor , defendiendo que "hay que recortar el gasto público para lograr una administración más eficiente y dar estímulos fiscales".

Por el PSOE, su diputado Francisco Ocón ha apuntado que la propuesta cuenta con un "diagnóstico que no es bueno, porque no hace referencia a la situación de la pandemia y a la guerra de Ucrania", para a continuación, recordar que "España el año pasado creció económicamente al 5 por ciento, casi el doble que la alemana, y que en el primer trimestre del año ha sido la que más ha crecido de las grandes economías de la zona euro".

BAJADA COMBUSTIBLES PARA AGENTES COMERCIALES

Posteriormente, se ha aprobado, por unanimidad, una propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, argumentada por su portavoz, Pablo Baena, para poner en marcha en el plazo máximo de un mes, de una línea extraordinaria de ayudas específicas a los agentes comercial para aliviar el coste de combustibles a estos profesionales.

Ha señalado que "fruto de la pandemia, de la situación de crisis económica y de la subida de los precios de los combustibles están pasando una realidad que es bastante complicada ya que realizan más de 60.000 kilómetros al año y el Gobierno de La Rioja se ha olvidado de ellos en las ayudas".

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, se ha mostrado favorable a la PNL, porque "se ven discriminados porque viajan mucho" pero también "hay que tomar medidas para fijar un precio ante la desproporción de los combustibles"

El diputado de Grupo Parlamentario del PP, Diego Bengoa, ha dicho compartir la iniciativa "por convicción, sentido común y porque es justo que cuenten con las mismas ayudas que otros sectores", ya que "no parece normal que sea un sector que se haya visto excluido de las mismas"

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Ocón, ha anunciado su voto favorable a la propuesta, al tiempo que ha anunciado que el Gobierno riojano "se hará cargos de los puntos de la iniciativa en el tiempo más breve posible".

VENTAS DE LIBRO DE TEXTO EN CONCERTADOS

A continuación, el pleno ha aprobado una Proposición No de Ley de IU, argumentada por su portavoz, Henar Moreno, para que Consumo realice campañas de vigilancia exhaustiva e inspección del cumplimiento de la legislación vigente en materia de consumo, especialmente en relación con los incumplimientos que pudiesen darse del artículo 8 de la Ley de Competencia Desleal, en lo referente a la venta de libros en centros educativos privados y privado-concertados.

Para Moreno estos centros "deben centrarse en ser colegios y no ser librerías", que es una de las quejas que "llevan años haciendo los libreros de la comunidad". "Debe además perseguirse la influencia indebida" que se hace desde estos centros concertados, así como ha hecho "una defensa al librero, que además juegan un papel fundamental en el comercio de ciudad".

Por su parte, Belinda León, la propuesta supone "un ataque de nuevo a la concertado", cuando lo que hacen los centros "es facilitar la compra -de los libros de texto- a los padres".

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Pérez Ligero, ha apuntado que la PNL "sobrepasa la ideología", al tiempo que se ha preguntado por "esa inquina hacia esos centros que hacen un buen servicio a parte de la sociedad". Además, ha recordado que "los centros no ocultan la lista de los libros y por ello las familias pueden optar por adquirirlos dónde prefieran".

La parlamentaria socialista, Teresa Villuendas, ha apuntado que la iniciativa "busca ser solidarios y empáticos con un sector, como el de libreros, que da un servicio", por lo que "este asunto hay que tratarlo con responsabilidad social", sin obviar que hay que cumplir el artículo 8 de la Ley de Competencia Desleal.

'BURNOUT O DESGASTE PROFESIONAL'

Por otra parte, se ha aprobado, por unanimidad, la Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, defendida por su diputado, Alberto Olarte, para que inste al Gobierno de España para que se incluya el síndrome de burnout o del desgaste profesional en el cuadro de enfermedades profesionales.

En su defensa, Olarte ha recordado que cada vez está más evidenciado la "influencia del trabajo en la salud de los trabajadores, tanto en el aspecto físico como psíquico". Ha señalado que estudios reflejan que "uno de cada cinco empleados en Europa lo sufren", siendo además el sector sanitario "especialmente vulnerable" para este síndrome, que llega alcanzar al 55,7 por ciento de profesionales. Una situación que se ha visto "agravada" por la pandemia del coronavirus.

Por parte del Grupo Parlamentario IU, Henar Moreno, ha dado la "bienvenida a Olarte al comunismo, porque la propuesta supone considerar la alineación del proletariado por parte del capital". A continuación, ha mostrado su posición favorable a la PNL, al tiempo que ha señalado que "la mejor manera de combatir este síndrome es dignificar las condiciones de trabajo".

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha anunciado el voto a favor ya que "da visibilidad al síndrome, así como que facilitará el diagnóstico y podrá poner medidas correctivas".

En el caso del PSOE ha intervenido el parlamentario Víctor Royo que se ha mostrado a favor de la PNL porque "es positivo para la ciudadanía" y "estamos de acuerdo con la actualización con el cuadro de enfermedades profesionales, que debe ser actualizado con más periodicidad". No obstante, ha apuntado que tanto el Gobierno central como el de La Rioja "ya están actuando" sobre este asunto.

AYUDAS LUZ

La misma suerte ha corrido otra propuesta del Grupo Parlamentario de IU para crear de forma urgente una línea de ayudas para asumir el sobrecoste de la factura de la luz para los pacientes de diálisis peritoneal y de hemodiálisis domiciliaria. Ha sido defendida por su portavoz, Henar Moreno, que ha explicado que "se trata de no obligar a pacientes crónicos a acudir a su tratamiento al hospital por no tener los recursos suficientes para poder realizarlo en su domicilio" debido al "aumento de la luz".