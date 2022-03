El Parlamento de La Rioja apoya por unanimidad el servicio público de Correos y pide su refuerzo

En la sesión de hoy también se ha aprobado instar al Gobierno central a que elabore una ley para abolir la prostitución

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha apoyado hoy, por unanimidad, el servicio público de Correos a través de una proposición no de ley que pide instar al Gobierno de La Rioja para que requiera al de España a reforzarlo.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha defendido la iniciativa criticando la "estrategia de desmantelamiento" que hay sobre Correos, dentro, ha dicho, de una "política de denostación de los servicios públicos".

Ha creído que son "son muchas las funciones que pueden hacer" los trabajadores de Correos y, en este sentido, ha sumado un punto a su propuesta para añadir a los servicios que, actualmente, ofrece el servicio de ventanilla única de la Administración para gestiones como pagos de impuestos o renovación de documentos.

"En todos los pueblos hay un trabajador de Correos y podrían hacer muchas más funciones que las que hacen, como la acreditación de la firma digital", ha indicado apostando por "ahondar y profundizar en múltiples funciones".

Así, se ha dirigido a la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, para pedirle que escuche a los trabajadores de Correos y pida al Gobierno central que "fortalezca el servicio en nuestra comunidad", recibiendo los aplausos de los trabajadores de la entidad, presentes en el debate.

Desde Ciudadanos, Belinda león ha visto razonables y de sentido común las peticiones de Izquierda Unida. "Claro que hace falta reforzar el servicio publico postal manteniendo las oficinas en las zonas rurales", ha considerado.

Ha acusado al Gobierno central de haber abandonado los productos postales y subir los precios y ha reivindicado la "necesaria neutralidad de altos cargos".

Así, ha visto que "no sirve de nada aprobar medidas que quedarán en brindis al sol", y ha pedido aprovechar para reflexionar sobre la idoneidad de los nombramientos.

En este sentido, el 'popular' Alberto Bretón ha coincidido con Ciudadanos en la necesidad de pedir al Gobierno central que ponga a un "profesional competente" al frente de Correos "y no pague favores".

Tras alabar al personal de Correos por su implicación en la calidad y mejora de la gestión se ha preguntado "si estamos todos de acuerdo en que es una empresa con futuro, llamada a tener un papel protagonista en los servicios públicos, qué ha pasado desde que está el Gobierno socialista para que tenga los peores resultados de historia".

La socialista Sara Orradre ha compartido las demandas de la proposición, pero ha negado el deterioro del servicio y ha diferido de las "versiones" del resto de diputados sobre el "declive".

"Vamos a votar a favor porque el fin es garantizar un buen servicio de calidad y asequible a los ciudadanos", ha dicho uniendo el papel de Correos en el reto demográfico y en la cohesión territorial.

INICIATIVA

La Proposición no de Ley pide reforzar la financiación del servicio público postal de modo que se asegure un servicio de calidad; e incluir a Correos en el reparto de los Fondos de Recuperación.

También, actualizar las oficinas rurales para que las áreas de reparto deficitarias económicamente puedan disfrutar de un servicio en igualdad; y reforzar la capilaridad de Correos, ampliando el número de oficinas; así como garantizar la cobertura de los puestos de trabajo; e instar al cumplimiento de los parámetros de calidad.

PROSTITUCIÓN

En la sesión de hoy también se ha aprobado instar al Gobierno riojano a instar al Gobierno de España a que elabore una ley de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que tenga como objetivo la abolición de la prostitución en España.

Además, continuar impulsando, en el marco de las competencias autonómicas, medidas de sensibilización y formación sobre la vulnerabilidad de derechos humanos que supone la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a favor de la abolición de la prostitución.

A instancia de Izquierda Unida se ha sumado pedir al Estado, junto a esto, dotar presupuestariamente el Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata.

Ciudadanos, en boca de Pilar Rabasa, ha planteado un modelo regulatorio que mejore las condiciones de los trabajadores sexuales y haga que la prostitución "sea una opción y no una obligación, una última opción para sobrevivir" que no ha sido apoyado por el PSOE, partido que ha llevado al pleno la proposición no de ley.

"La prostitución y la trata de mujeres son manifestaciones crueles y violentas de la desigualdad", ha defendido la socialista Ana Santos frente a esto. Así, ha señalado que "la trata con fines de explotación sexual es una de las principales formas de esclavitud del siglo XXI y una flagrante violación de los derechos humanos".

Ha apuntado que es un error regularizar la prostitución porque "casi siempre está relacionada con la violencia, marginación, dificultad económica y a una cultura sexista y patriarcal".