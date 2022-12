El Parlamento de La Rioja aprueba la Ley de Juventud con el único rechazo del PP

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy la Ley de Juventud con los votos del PSOE, al que se une la diputada no adscrita Raquel Romero, Ciudadanos e Izquierda Unida. El Partido Popular la ha rechazado por entender que "no va a mejorar la situación de los jóvenes".

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha sido la primera en intervenir para señalar cómo en el sector de la juventud es donde primero se destruye empleo y donde mayor es la precaridad.

Los jóvenes, ha dicho, "se sienten inseguros ante el futuro" y "el 38,9 por ciento de los jóvenes desempleados ven poco a nada probable encontrar un empleo".

Ha destacado que se trata, en la ley, del juego, las nuevas tecnologías y el juego patológico de azar. También de salud mental. Moreno ha finalizado con el poema de Mario Benedetti 'Qué les queda a los jóvenes'.

Desde Ciudadanos, la portavoz Belinda León ha defendido que, tras el trabajo en comisión, la ley dota al Gobierno riojano de más instrumentos formales para que pueda desarrollar las políticas de juventud de una manera integral e integrada.

También, se ha abierto la participación de los jóvenes a los procesos de decisión y ejecución de todas las políticas transversales de juventud y sus sectores de actuación, y no solo a los programas considerados típicamente "juveniles".

Junto a esto, ha dicho, se ha incluido que la formación no formal juvenil se oriente a capacitar a los jóvenes para importantes operaciones de la vida adulta, como la planificación económicofinanciera, la optimización del tiempo y la conciliación laboral-familiar; así como en la educación cultural y artística.

El portavoz del PP, Jesus Ángel Garrido, ha comenzado calificando de "malo" el proceso de tramitación de esta ley y ha rechazado que "no venga con el aval del Consejo de la Juventud", que ha definido como "la máxima institución creada para arropar a los jóvenes".

Por tanto, "nace de los despachos, no de la calle", ha dicho. Además, ha visto que "no va a mejorar la situación de los jóvenes" porque "es declarativa, repleta de intenciones pero sin medida concreta".

"Entendemos que este proyecto de ley no trata a los jóvenes como verdaderos protagonistas de su futuro, no pretende convertirlos en protagonistas de su futuro, y por eso no la apoyamos", ha dicho.

El socialista Roberto García le ha replicado a Garrido: "Como dirían los jóvenes: flipo, alucino". Ha entendido que, con su voto en contra, los 'populares' quieren "hacer daño al gobierno".

Ha visto que se trata de una ley "completa, del siglo XXI", un "escudo protector" que equipara a La Rioja con el resto de comunidades. También ha subrayado que "los jóvenes no son el futuro, son el presente".

"Cómo vamos a empoderar a la juventud riojana si yo he sentido el paternalismo rancio por desarrollar mi labor parlamentaria", ha dicho.

Ha cerrado el debate el consejero Pedro Uruñuela para agradecer los meses de trabajo y dedicación en la ley, valorando la "necesidad" que había de una ley moderna que "acompañe" a las personas jóvenes en ámbitos como la salud o la educación y el medioambiente.

"La sociedad que estamos construyendo requiere de que las personas jóvenes colaboren de una manera respetuosa e inconformista", ha visto destacando la necesidad de que se conviertan en "agentes del cambio".