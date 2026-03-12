El Parlamento de La Rioja pide el reconocimiento clínico del COVID y un registro autonómico de afectados

Archivo - Mascarilla FFP2 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la celebración, el próximo 15 de marzo, del Día del COVID Persistente, el Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, por unanimidad, una proposición no de ley del Partido Socialista que pide rel reconocimiento clínico de esta enfermedad y un registro autonómico de afectados, entre otras cuestiones.

El portavoz socialista, Javier García, ha puesto sobre la mesa cómo "muchas personas siguen sufriendo los efectos del COVID". "Hace seis años que cerramos colegios y aplaudimos en los balcones. Poco a poco fuimos recobrando la normalidad, pero para miles de ciudadanos la realidad nunca fue igual", ha relatado.

Son personas que arrastran una fatiga que no se quita con descanso, problemas respiratorios, a las que subir unas escaleras es un desafío y sufren dolores musculares y alteraciones del sueño. "Lo más difícil es que no saben cuando va a acabar la situación", ha aseverado.

El COVID persistente tiene "una presencia evidente pero en el sistema sanitario" ésta es "testimonial". Frente a ésto, ha visto que "sin datos es muy difícil planificar políticas" y, por eso, es necesario contar con un registro de afectados.

En el transcurso del debate, al que han asistido afectados como público, la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha alabado el "compromiso" y la "lucha" de quienes lo padecen. Una lucha para "dejar de ser invisibles y tener igualdad de derechos".

Desde Vox, Héctor Alacid ha creído que estas personas "merecen un reconocimiento y respuesta adecuada". No ha querido olvidar que, en su opinión, el Gobierno central "no fue capaz de gestionar" la pandemia. "Vimos a profesionales trabajando al límite sin medios", ha dicho.

El 'popular' Alberto Olarte ha señalado cómo se trata de una iniciativa que ya se llevó al Congreso de los Diputados, así como a diferentes parlamentos autonómicos, con diferentes resultados.

El Partido Popular, ha dicho, "está siempre con los pacientes". Por eso, ha estado de acuerdo en el reconocimiento dentro del sistema nacional, así como la necesidad de un registro nacional y autonómico.

Con respecto a la coordinación entre Atención Primaria y Hospitalaria, ha explicado que se está intentando. Ha informado de que se están atendiendo entre sesenta y 64 pacientes al día y que, incluso, se está atendiendo a pacientes de Navarra.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

A través de esta proposición no de ley, el Parlamento de La Rioja pide que el Gobierno de La Rioja inste al Gobierno de España a continuar impulsando y concretando en el ámbito del Sistema Nacional de Salud el reconocimiento clínico del COVID persistente como entidad diferenciada dentro de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, con criterios diagnósticos claros y homogéneos.

Acelerar el desarrollo efectivo de un registro nacional de personas afectadas por COVID persistente, que permita la interoperabilidad con los sistemas autonómicos de información sanitaria para disponer de datos fiables y comparables.

Promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la adopción y actualización de criterios comunes de diagnóstico clínico, seguimiento y valoración funcional para las personas con COVID persistente.

Promover la coordinación entre los ministerios de Sanidad; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de Trabajo y Economía Social, para avanzar en la homogeneización de criterios de valoración de limitaciones funcionales y laborales vinculadas al COVID persistente, reduciendo desigualdades territoriales.

Igualmente, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a analizar la viabilidad de establecer un sistema de registro autonómico o mecanismo de codificación homogénea que permita conocer el número de personas diagnosticadas de COVID persistente en La Rioja, en coordinación con el futuro registro estatal.

Formalizar un circuito asistencial coordinado entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria que garantice el abordaje multidisciplinar de las personas afectadas, incluyendo, cuando sea necesario, la participación de salud mental, rehabilitación y unidades de valoración funcional.

Promover la formación continuada de los profesionales sanitarios de la red pública riojana para mejorar la detección temprana, el seguimiento clínico y la atención integral de las personas con COVID persistente.

Reforzar el apoyo institucional a iniciativas de investigación sobre COVID persistente desarrolladas en La Rioja, facilitando la participación en redes nacionales de investigación biomédica y promoviendo la colaboración con centros de referencia.

Establecer mecanismos de coordinación entre los servicios de salud laboral, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y los órganos competentes en materia de incapacidad, para facilitar la valoración funcional ajustada a la realidad de las personas afectadas y promover itinerarios laborales adaptados.

Incorporar a las asociaciones de pacientes con COVID persistente en espacios de consulta y evaluación de políticas sanitarias autonómicas para promover la adecuación de la atención a las necesidades reales de este colectivo.