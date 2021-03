El Parlamento se une a la petición para conservar el puente de Ortigosa

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja se ha unido, por unanimidad de los grupos del PP, PSOE, y Grupo Mixto, a la petición del Ayuntamiento de Ortigosa para rehabilitar el puente de la localidad mediante un convenio con el Gobierno riojano.

El diputado 'popular' Jose Ignacio Ceniceros ha defendido la importancia de un puente "emblemático" en un debate cordial que ha unido a los grupos políticos con cesiones tanto por parte del PP, quien presentaba la moción, como por el PSOE.

Con la presencia de vecinos de Ortigosa como asistentes al pleno del Parlamento de La Rioja, el diputado 'popular' Jose Ignacio Ceniceros ha defendido el puente como "nexo de unión" que, además, ha contribuido a "allanar el devenir de la vida de este pueblo".

Ha destacado su nivel cultural, histórico, arquitectónico y social; una "obra civil sobresaliente" y "el puente de hormigón armado mas antiguo y con más luz" de España.

Ha explicado cómo el puente necesita una rehabilitación integral que permita prolongar su vida útil.

La proposición insta al Gobierno riojano a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Ortigosa, con el fin de licitar y adjudicar la obra para la rehabilitación en este ejercicio.

También pedía que el Ejecutivo regional pidiera la colaboración del central en un periodo de tres meses. Sin embargo, el PSOE ha presentado una enmienda considerando que ese punto "no es viable" porque, aunque en aún momento se planteó hacerlo con el uno por ciento cultural, el Gobierno de La Rioja no pudo pedirlo por no tener la titularidad del punte; y el ayuntamiento lo intentó pero se quedó en el camino de los trámites para acreditar la propiedad del mismo.

Ha advertido de que esto no supone renunciar a ello, pero sí desde luego a hacerlo en tres meses. El PP ha aceptado, del mismo modo que el PSOE ha aceptado eliminar otra enmienda que había presentado para matizar que el Gobierno de La Rioja "siga colaborando".

La proposición, por último, insta a que el Ayuntamiento no sufrague más del diez por ciento del coste. Algo en lo que los grupos también han estado de acuerdo.

Desde Izquierda Unida, Henar Moreno ha destacado la "prioridad" de la actuación, y ha lamentado la "dejación" que ha hecho que no se actúe hasta que el deterioro ha llevado a su cierre al tráfico rodado.

En cuanto al portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha visto necesario darle carácter "de total urgencia" porque "nadie querrá que ceda en su estructura". También lo ha usado como alegoría para solicitar a la presidenta Andreu que tienda puentes de diálogo.