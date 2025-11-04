Paro.- CCOO lamenta "el fuerte repunte" del desempleo en La Rioja y exige "un plan de choque" contra la temporalidad

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de La Rioja ha "lamentado profundamente" y "criticado" que "los datos de paro registrado de octubre sitúen a la comunidad en una situación de fuerte vulnerabilidad con un aumento del 2,59% (+295 personas), una subida muy por encima del 0,91% de la media nacional".

Recuerda la central sindical que "la cifra total de desempleados se eleva a 12.083 personas, un dato que revela la debilidad estructural de nuestro mercado laboral", incremento, asegura, que "es consecuencia directa de la excesiva estacionalidad de la economía riojana".

"Los 295 nuevos parados de octubre son la cara más amarga de la finalización de la campaña de la vendimia, en Agricultura, que sube en 137 personas, y el cierre de contratos temporales en el sector Servicios, con un aumento de 142 parados", añade.

Considera que "es especialmente grave el desplome de la contratación, con una caída mensual de casi el -38%, lo que demuestra una parálisis en la creación de empleo". Por eso, denuncia que, "de los 11.449 contratos firmados, la mayoría siguen siendo temporales (7.872), perpetuando la precariedad y la inestabilidad."

Una situación frente a la que CCOO de La Rioja "exige a la administración n Plan de Industrialización urgente que impulse el sector productivo para generar empleo estable, reduciendo la dependencia de las campañas estacionales".

También reclama "medidas concretas para atajar la brecha de género, ya que el 60,5% del total de parados son mujeres, con 7.307 desempleadas; y mayor vigilancia en la contratación para garantizar la estabilidad y la calidad del empleo, priorizando el contrato indefinido frente a la contratación temporal".