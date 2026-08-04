Paro.- El Gobierno riojano habla de un desempleo "estacional" condicionado al cese de la actividad en Educación

La directora general de Empleo, Cristina Salinas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha apuntalado hoy el incremento producido en las cifras de inscritos en las Oficinas de Empleo de La Rioja en un desempleo "estacional" condicionado al cese de la actividad en Educación.

Salinas ha ofrecido una rueda de prensa tras conocerse que, este pasado mes de julio, ha subido el desempleo en 386 personas en La Rioja, un aumento del 3,21 por ciento, lo cual fija el incremento anual en un 2,27 por ciento del paro registrado (276 parados más que en julio de 2025).

"Es un desempleo que viene siendo estacional en los últimos años y que tiene que ver mucho con el incremento del paro en el sector servicios, vinculado al cese de la actividad en materia de educación, con el cese del curso escolar", ha dicho.

Ha explicado que esto "conlleva que tanto los docentes como una serie de servicios asociados a la educación se inscriban como demandantes de empleo durante los meses de verano".

"Eso explica también", ha sumado, "que el paro haya subido en el mes de julio principalmente entre las mujeres, con lo que hay 270 desempleadas más, lo cual es un incremento del paro femenino del 3,71 por ciento superior al de los hombres que se ha incrementado en el mes de julio en 116 desempleados menos, un 2,44 por ciento".

Salinas se ha detenido en señalar que el incremento en las actividades vinculadas con la Educación registró 199 personas desempleadas más, en la administración pública y defensa con 51 personas desempleadas más y en las actividades vinculadas a los servicios sociales sin alojamiento.

Por contrario, ha indicado, "en el sector servicios descendió en las actividades relacionadas con los servicios de comidas y bebidas, con 24 personas desempleadas menos y en el personal doméstico con 21 desempleados menos, así como en todas las actividades relacionadas con la sanidad que registraron 16 personas desempleadas menos".

En cuanto a la industria, ha indicado, el paro bajó en la industria de la madera y del corcho, en la reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y también en la industria del papel; y se incrementó en la fabricación de maquinaria de equipos, en la industria del cuero y en artes gráficas y reproducción.

"Las personas que han acudido a las oficinas de empleo a inscribirse como desempleadas procedentes de estos sectores han recibido la oferta de una orientación o de un itinerario y pensamos que este incremento va a ser coyuntural", ha relatado.

Ha afirmado que "lo mismo cabe decir del incremento de la agricultura en lo que se incrementan 15 personas más y que tiene que ver mucho también con la estacionalidad".

Así, ha dicho, "en los próximos meses, empezada la vendimia, lo lógico es que manifieste un descenso importante en los meses de agosto y septiembre, que es donde desciende fundamentalmente el paro en la agricultura en La Rioja".

Ha destacado el descenso experimentado en el mes de julio en los parados de larga duración, con 19 personas menos, y en términos anuales, ya que hay 256 personas paradas de larga duración menos.