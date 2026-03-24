LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño defiende la movilidad útil: "Seguridad y conectividad real frente a proyectos fallidos". Desde el PP defienden que la decisión de no ejecutar la rotonda holandesa en la Avenida de las Sequoias "responde a un ejercicio de responsabilidad, seguridad vial y eficiencia extrema en el gasto público".

Frente a proyectos que no se adaptaban a la realidad de la zona, "hemos demostrado nuestro compromiso con hechos", explican en una nota de prensa.

En primer lugar, "hemos apostado por la seguridad con sentido común. Hemos descartado una rotonda que, por la velocidad de los vehículos en esa vía y por la falta de conexiones ciclistas previas, habría sido un punto de riesgo".

En su lugar, explican, "hemos instalado un paso elevado, garantizando una reducción real de la velocidad y la protección inmediata del peatón".

Además, "hemos impulsado un gran hito de conectividad al unir definitivamente Lardero con Logroño".

Esta conexión estratégica se ha ejecutado "con inteligencia, entroncando con Logroño a través de La Guindalera y permitiendo que ciclistas y peatones transiten de forma segregada y segura por un entorno amable, conectando además con la red ciclista que ya teníamos en la ciudad".

"También hemos demostrado una gestión orientada a resultados. Hemos logrado vertebrar la ciudad y su área metropolitana con una inversión lógica, evitando el despilfarro en infraestructuras aisladas que no aportaban seguridad real", han afirmado.

"Nuestra prioridad no son las modas urbanísticas, sino la movilidad que funciona. Hemos cumplido con la conexión hacia Lardero y hemos pacificado el tráfico en las Sequoias con soluciones técnicas impecables y eficientes", finalizan.