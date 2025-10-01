Pensionistas piden reconocer el papel activo de las personas mayores y justicia "para quienes lo dieron todo"

Pensionistas de CC.OO y UGT se reunen con la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz - CC.OO

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de pensionistas de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han pedido hoy reconocer el papel activo de las personas mayores y justicia "para quienes lo dieron todo".

En el Día Internacional de las Personas Mayores, representantes de ambos sindicatos, con los secretarios generales de las federaciones de pensionistas Eusebio Marín (CC.OO) y Tomás Latasa (UGT) a la cabeza, han mantenido un encuentro con la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz.

Marín ha señalado el derecho a la dependencia como una de las reivindicaciones dado que hay, ha dicho, "decenas de miles de personas reconocidas como dependientes no reciben ninguna prestación ni servicio" y "muchas de ellas mueren esperando".

Ha reclamado pensiones dignas, señalando cómo las reformas deben paliar la brecha de género, "que se traduce en pensiones más bajas para las mujeres", y situar las pensiones mínimas y no contributivas por encima del umbral de la pobreza.

La vivienda, ha indicado, "es un derecho que envejece muy mal" y es necesario un Plan Nacional de Vivienda que debe garantizar el acceso a la misma, "no sólo para las personas mayores, sino para las más jóvenes y para el conjunto de la población".

Se ha referido al "edadismo o discriminación por edad", indicando que "vulnera derechos, genera invisibilidad y exclusión en el empleo, en la salud, medios y decisiones públicas".

Ha añadido: "Estaremos frente a los populismos de extrema derecha y contra los discursos y políticas que niegan la memoria histórica, que promueven el odio y amenazan derechos conquistados con esfuerzo, lucha y dolor. Defender los derechos de las personas mayores es también defender la democracia, el estado social y la memoria antifascista".

Latasa ha querido poner en valor "la sabiduría y la experiencia de las personas mayores". "Que no somos una carga, somos un activo que contribuye a mejorar el nivel de la sociedad en general", ha dicho.

Ha explicado que este año el eslogan es 'Las personas de edad impulsan la acción local y mundial, nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos'.

Se trata de un lema, ha indicado, que "habla de que empoderando las voces de las personas mayores se crea un futuro inclusivo en el que todas las partes de la sociedad trabajan al igual".