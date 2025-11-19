Pepe Viyuela y Bernardo Sánchez abren la segunda edición de Lectopías, que pone el foco en lecturas que quedan al margen

Archivo - El actor Pepe Viyuela - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Pepe Viyuela y el guionista Bernardo Sánchez abren mañana, jueves 20 de noviembre, la segunda edición de Lectopías, una invitación de Librería Cerezo, Pepitas de Calabaza y el Ayuntamiento de Logroño a poner el foco en lecturas que quedan al margen.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha presentado hoy en rueda de prensa Lectopías 2025 con Javier Sádaba, de la Librería Cerezo. Un total de siete jornadas literarias durante los meses de noviembre y diciembre.

Mañana, jueves 20 de noviembre, a las 19:00 horas en Librería Cerezo Pepe Viyuela y Bernardo Sánchez presentarán 'El guitón Onofre', una visión contemporánea del pícaro clásico que combina humor, crítica social y memoria cultural.

Seguirán 'Cómo se le dice adiós a una madre' (sábado, 22 de noviembre a las 12:00 horas); y 'El baile fantasma' (martes, 25 de noviembre a las 19:00 horas).

'Vivir la fuerza' (jueves, 27 de noviembre a las 19:00 horas); 'Cuando la revolución termine' (martes, 9 de diciembre a las 19:00 horas); 'Violencias' (jueves, 11 de diciembre a las 19:00 horas); y 'Yo que tú' y 'Ascuas' (viernes, 19 de diciembre, a las 19:00 horas).

Detrás de todo libro, ha explicado Fernández, "siempre hay una historia" y, durante estos siete días, "vamos a tener el placer de profundizar" en el conocimiento de cada texto.

"Una invitación a enfocar, y a desenfocar, la mirada, también, sobre ese tipo de cuestiones o sobre personajes que a veces quedan también un tanto ocultos dentro de la vorágine del mercado", ha completado Sádaba.