El periodista Roberto González Lastra y el fotógrafo Justo Rodríguez, ganadores del X premio José Lumbreras

David Marcotegui, de RTVE La Rioja, se ha hecho con una mención especial con un trabajo sobre un cartel cinematográfico en la iglesia de Ojacastro

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

La historia humana de un mendigo, bajo el título 'Me he deslomado a trabajar, pero esto no es lo más duro. Pedir me avergüenza', realizada por el periodista de diario 'La Rioja', Roberto González Lastra, con fotografías de Justo Rodríguez, ha sido la ganadora del premio nacional de periodismo 'José Lumbreras, periodista', en su décima edición. Además, el jurado ha otorgado una mención especial al redactor de RTVE La Rioja, David Marcotegui, que junto al reportero gráfico Miguel Lanchares, contaron la curiosa historia de un cartel cinematográfico en la iglesia de Ojacastro.

La entrega de los galardones se ha producido en la Casa de los Periodistas, en un acto, en el que además de la familia del periodista que da nombre al premio, han acudido el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, o el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz.

El jurado, cuya portavocía ha recaído en José María Martínez Esteban, ha destacado que en el trabajo premiado "ambos autores, Roberto y Justo, han sabido sumergirse, sin presentarse como protagonistas o buscando su lucimiento personal, en el drama de toda una vida, la del vagabundo -expresión que aquí se cita como meramente descriptiva y no valorativa- que la cuenta en primera persona y que trasluce, seguramente, un sentimiento común de quienes por distintas circunstancias de su vida conocen la calle como su "hogar".

"Me he deslomado a trabajar es una narración respetuosa con el personaje, con un texto primorosamente escrito con rasgos de la mejor literatura narrativa, que no se adentra en la recreación morbosa que a veces jalona el ejercicio de la profesión periodística. Antes el contrario, la narración va ganando en interés dramático en la medida en que cuenta la peripecia del protagonista con la que es fácil identificarse y entender lo que para el vagabundo supone su día a día, su mes a mes o lo que ha supuesto los años que le llevaron a su actual situación", recoge el acta.

Por otra parte, sobre el denominado popularmente como 'El milagro de Ojacastro', referido a un cartel cinematográfico de 56 metros cuadrados que promocionó la película 'Jesús de Nazaret' de Franco Zefirelli en 1979 y en donde se recoge la figura de María abrazado a sus Hijo, Jesús, tras el descendimiento de la cruz, han señalado que "es, sin duda, una pequeña noticia trabajada, sin embargo, con gran mimo y con una profunda labor investigadora que le llevó al autor a bucear en el archivo de Televisión Española para ilustrar la noticia, de apenas uno veinte", con imágenes de la propia película y el fotograma concreto que inspiró al autor del cartel, José Alexanco Crespo, un fachadista riojano de Santurde, que ahora se guarda en la Iglesia parroquial de Alesanco, lugar de nacimiento de la madre del autor.

El jurado destaca también el trabajo del reportero gráfico Miguel Lanchares en la confección de esta pieza audiovisual.

Por su parte, González Lastra ha resaltado que la vida del protagonista del texto, Elías, "era una novela, una historia maravillosa en lo periodístico, pero terrible y descorazonadona en lo social". Ha lamentado que muchas veces las estadísticas "no hacen sino convertir a seres humanos en fríos números; de ahí que los medios de comunicación tenemos la obligación de ser el altavoz de todos estos invisibles".

Ha compartido el premio con el fotógrafo Justo Rodríguez, de quien ha dicho "ya no hace falta ver la firma para saber que la foto es suya, y eso es algo maravilloso". Además, ha tenido agradecimientos a los convocantes del premio, al jurado, y al resto de compañeros, pero sobre todo a su familia, especialmente a sus tres hijas que "son las que me soportan y espero que también me disfruten cada día".

MENCIÓN ESPECIAL

Posteriormente, el periodista de RTVE, Marcotegui, ha recibido una mención especial por su reportaje sobre un cartel de Ojacastro, ha puesto en valor el trabajo "en equipo", tanto con el cámara como con la documentalista del Centro Territorial que "se sumergió en el importante archivo de los 40-50-60" .

El Jurado de esta edición, que ha estado formado por los periodistas Esther Pascual, Teresa Alonso, Luis Sáez Angulo, Ana González Jiménez y José María Esteban Ibáñez, ha valorado la cantidad y calidad de los trabajos presentados, treinta candidaturas de dieciséis periodistas de diferentes géneros periodísticos y medios de prensa, digital, radio y televisión, que afianza la convocatoria del Premio que ya se ha consolidado como una referencia en el panorama periodístico riojano y con alcance nacional.

El premio, dotado con la cantidad de 1.000 euros que aporta la familia Lumbreras Ginés, quiere recordar la memoria de quien fue el primer periodista titulado en La Rioja, reconociendo y premiando cada año una pieza que represente el periodismo en estado puro y que dé visibilidad a la Comunidad Autónoma riojana, tierra de adopción del periodista José Lumbreras Pino donde desarrolló gran parte de su exitosa vida profesional.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, y la delegada de la agencia EFE en La Rioja, Ana Lumbreras, en representación de la familia Lumbreras Ginés, han hecho las veces de anfitriones en un acto que ha cerrado el presidente del Gobierno riojano.

FUNCIÓN SOCIAL DEL PERIODISMO

Capellán, además de versar la figura de José Lumbreras en sus facetas periodistas, pero también humanas, ha defendido el "buen periodismo" y sobre todo "la función social" que tiene la profesión.

Ha hecho un repaso al trabajo del galardonado por lo que supone de premiarse, además de un reportaje en concreto, "toda una trayectoria", en la que "la profesionalidad, su sensibilidad social, y la metodología de trabajo" esta patente.