Los periodistas Chicote y Fernández-Mirando y el director de cine David Trueba, en el broche final de 'Cuéntalo'

LOGROÑO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Narrativas Cuéntalo pone mañana sábado 15 de noviembre su broche final a esta novena edición con un programa repleto de actividades: vermú literario, cuentos, presentación de libro, cine.

Uno de los platos fuertes de la jornada será el vermú literario, a las 13,00 horas en el CCR, con los periodistas Javier Chicote (ABC) y Juan Fernández-Miranda (El Confidencial) en el que conversarán sobre periodismo de investigación.

Responsables de algunas de las exclusivas más relevantes de los últimos años, en 2024 publicaron 'El jefe de los espías', fruto de cuatro años de trabajo con documentos inéditos de Emilio Alonso Manglano, exdirector del CESID, reconstruyendo episodios clave de la transición española y los entresijos del poder y los servicios secretos.

A partir de este material inédito, los autores reconstruyen la historia nunca contada de la España reciente, desde el 23-F y la caída de la UCD hasta el felipismo y la consolidación de José María Aznar, con figuras como el Rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Mario Conde, Felipe González o Margarita Robles entre los protagonistas de un relato que ilumina las sombras del poder y de los servicios de inteligencia en la transición democrática.

Por la tarde, a las 18,00 horas, la Casa del Libro acogerá la presentación de Historias bestiales (Mosquito Books, 2025) del ilustrador Diego Rodríguez-Robredo. Un homenaje ilustrado a las vidas de los animales que dejaron huella en la historia. Personajes silenciados que en ocasiones han sido utilizados por monarcas, emperadores y otros poderosos como obsequios, armas de guerra, mascotas o un simple entretenimiento.

En este libro son ellos quienes toman el papel protagonista para dar a conocer y comprender sus increíbles historias, muchas de las cuales hoy parecerían inconcebibles. ¿Un oso polar en el río Támesis? ¿Una jirafa altísima paseando por París? Historias bestiales fomenta el respeto y el amor por los animales y rechaza considerarlos como regalos o juguetes.

Para terminar, a las 19,00 horas, los Cines 7 Infantes acogerán la proyección de Siempre es invierno la nueva película de David Trueba. Posteriormente se desarrollará un coloquio con el director y el guionista riojano, Bernardo Sánchez.

La nueva tragicomedia romántica de Trueba, adapta por primera vez una de sus novelas, Blitz. Rodada entre España y Bélgica, narra la crisis personal de Miguel, un arquitecto paisajista cuya relación con Marta se rompe durante un viaje a Lieja. Miguel decide quedarse para ver cómo recomponer su vida. De forma inesperada encuentra consuelo en Olga, una mujer mayor que le ofrece una nueva perspectiva. En esta película, Trueba explora el paso del tiempo sobre las personas, enriquecido por el lenguaje cinematográfico.

Tras la proyección de la película, David Trueba mantendrá un coloquio sobre 'Siempre es invierno' con el guionista Bernardo Sánchez. Trueba (1969) ha sido galardonado con seis premios Goya por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y ha publicado novelas como 'Saber perder' y 'Tierra de campos'.

Bernardo Sánchez (Logroño, 1961) es coautor de numerosas adaptaciones teatrales y cinematográficas. Su trayectoria incluye estudios sobre Rafael Azcona y obras como la adaptación del guion de 'Los Europeos' de Azcona para la película de Víctor García León en 2021 con el que fue nominado al Goya a mejor guion adaptado.