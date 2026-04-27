Una persona herida leve en un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos en Rincón de Soto

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Archivo - Hospital de Calahorra - FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 27 abril 2026 10:16
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   LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Una persona ha resultado herida leve en un accidente de tráfico al colisionar, por alcance, dos vehículos, a las 08,17 horas, en la LR-495, en el término municipal de Rincón de Soto, según ha informado SOS Rioja 112.

   Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

   Como consecuencia del accidente, una persona ha resultado herida leve y ha sido trasladada al Hospital de Calahorra.

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