Una persona herida leve en un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos en Rincón de Soto

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LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve en un accidente de tráfico al colisionar, por alcance, dos vehículos, a las 08,17 horas, en la LR-495, en el término municipal de Rincón de Soto, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, una persona ha resultado herida leve y ha sido trasladada al Hospital de Calahorra.