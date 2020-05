Piden 7 años de cárcel para un acusado de atracar un bar abierto en Logroño, intimidar con arma y golpear a un cliente

El juicio, en el que se prevé que haya conformidad, está previsto para este lunes, 25 de mayo, en la Audiencia Provincial

El Fiscal solicita una pena de 7 años de prisión para una persona acusada de un presunto delito de robo con violencia e intimidación en local abierto al público y con uso de arma al atracar un bar de Logroño con un pasamontañas y pistola, llevarse 1.405 euros, golpear a un cliente y exigir a todos los que se encontraban en el interior del local que "se tiraran al suelo".

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, A. D.G. D., nacido en 1970 y condenado en sentencia por otros delitos de robo con fuerza o intimidación, acudió sobre la 01,00 horas del 7 de noviembre de 2019 a un bar situado en la calle Piqueras donde cometió un atraco.

Provisto de un pasamontañas y empuñando una pistola "cuyas características exactas se ignoran pero con aspecto externo auténtico y de configuración rígida y contundente", el procesado accedió al interior de la cafetería, situada en la calle Piqueras de Logroño, "donde exigió la entrega del dinero".

Un hecho que realizó al grito de: "Dame todos los billetes que tienes en la caja, no me hagas pegaros dos tiros que me quedan tres meses de vida y me da igual volver a la cárcel, solo quiero el dinero", asegura el escrito del Fiscal.

Ante ello, la camarera del local le entregó 1.405 euros que introdujo en una bolsa.

Posteriormente, el acusado dio un fuerte golpe con el arma en la barra, golpeando asimismo en la cabeza a un cliente del establecimiento, sin que conste su filiación ni la lesión sufrida.

Después, y según prosigue el escrito del Fiscal, "exigió que todo el mundo se tirara al suelo, huyendo del establecimiento".

En el curso de la investigación "se incautaron en dos domicilios utilizados por el acusado cuatro pistolas de aire comprimido, una pistola simulada de plástico, así como unos pantalones, zapatillas, bandolera y parka, prendas vestidas por el acusado en la comisión de los hechos", indica el escrito judicial.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación en local abierto al público y con uso de arma. Además, en el acusado concurre la circunstancia agravante de reincidencia y multireincidencia por lo que procede imponer al acusado la pena de 7 años de prisión. Además, el acusado deberá indemnizar al propietario de la cafetería en 1.405 euros.

Por su parte, el Fiscal interesa mantener la medida cautelar de prisión preventiva por concurrir un importante riesgo de fuga y reiteración delictiva, dando a la causa la máxima prioridad para su enjuiciamiento.