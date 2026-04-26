Piden 4 años de cárcel para el exdirector de un grupo vinícola por apropiación indebida

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este próximo lunes, 27 de abril, está previsto que se reanude el juicio contra el exdirector de un grupo vinícola por apropiación indebida para el que el Fiscal solicita una pena de 4 años de cárcel. La sesión se repite tras la celebrada el pasado 17 de marzo ante la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo y por lo que solicitaban tiempo, según señaló el TSJR.

En concreto, el Fiscal pide prisión para el acusado que, presuntamente, se apropió de importantes cantidades de dinero de su empresa sin justificar, para su propio beneficio, y cargó en las cuentas de la sociedad más gastos por múltiples viajes que no guardaban relación con su actividad comercial. Entre todo ello, el acusado habría podido defraudar más de 1,9 millones de euros.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, J.B.O., mayor de edad y sin antecedentes penales, fue director gerente y consejero delegado de un grupo vinícola riojano durante más de 11 años hasta que en el año 2014 fue despedido.

Por sus cargos J.B.O. tenía asignadas retribuciones importantes que podían aumentar con ingresos extraordinarios. Además disponía de tarjetas 'VISA' de acuerdo a las prestaciones laborales que realizaba y siempre en beneficio de la empresa.

La calificación explica que durante cuatro años -de 2010 a 2014- éste, en perjuicio de la sociedad y de sus miembros, realizó retiradas de efectivo y lo hacía sin justificación por importe de 267.815,90 euros, con el ánimo de apropiarse de esas cantidades.

Las retiradas se realizaban desde cuentas bancarias o de la caja de la empresa y eran registradas como gastos "sin ninguna facturación o recibo o liquidación de gastos".

VIAJES QUE NO GUARDABAN RELACIÓN CON LA EMPRESA

Además cargó en las cuentas de la sociedad -a través de varias tarjetas y aprovechándose de las mismas en beneficio propio para la realización de múltiples viajes que no guardaban relación con la empresa- 512.000 euros en un cargo y 421.000 euros en otro.

También percibió en concepto de una asesoría realizada por una consultoría, sin justificar, un importe total de 722.130,14 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de Administración desleal y otro continuado de Apropiación Indebida por lo que procede imponer al acusado la pena de 4 años de prisión así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros. Por responsabilidad civil deberá indemnizar a la empresa en la cantidad defraudada.