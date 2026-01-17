Piden cuatro años de cárcel por un hombre por trapichear con drogas en Logroño

Archivo - Juzgados Logroño, palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide cuatro años de cárcel para E.D.G. por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud al que se le intervino cocaína en Logroño dispuesta a ser vendida. Además, le reclama una multa de 1.384,76 euros.

El juicio se desarrollará el martes, 20 de enero, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se encontraba, a las 00,10 horas, del 12 de agosto de 2020 en la calle Calvo Sotelo de Logroño, cuando al darse cuenta de que había agentes de la policía cerca, intentó alejarse de la zona.

Al ser cacheado, se le intervino una bolsita de 1,3 gramos de cocaína, que pretendía vender. Una vez se le realizaron los correspondientes análisis a la droga, arrojó un peso neto de 9,98 gramos, una pureza del 38,3 por ciento y un valor en el mercado de 692,38 euros.

Para el Fiscal estos hechos constituyen un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, por el que le pide cuatro años de cárcel, así como una multa de 1.384,76 euros.