La "Pink Paradise", de Madison, gana en Logroño y avanza en la carrera por ser la "Mejor smash burger de España" - CHAMPIONS BURGUER

LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Logroño se ha dejado llevar durante doce días por el mood más puro de la costa oeste de Estados Unidos. The Champions Burger ha aterrizado con su ruta California Dreaming, convirtiendo la ciudad en un auténtico festival de street food y cultura urbana, mezclado con el aroma intenso de la carne recién hecha en la plancha que ha atraído a miles de personas.

Inspirado en el universo californiano, el evento ha desplegado en Logroño una explosión de sabor que ha enganchado desde el primer bocado. Neones, calles icónicas y una estética suave han acompañado a las mejores hamburgueserías del país en su lucha por el título de "Mejor smash burger de España".

Tras una intensa competición, el restaurante zaragozano Madison ha vuelto a ganar en Logroño como ya hizo en la edición de 2025, esta vez con su "Pink Paradise". Una smash burger tan llamativa como adictiva: brioche rosa con polvo Paradise y un guiño visual que ha cautivado -y sorprendido- a quienes han pasado por el centro comercial Parque Rioja durante las últimas dos semanas.

Esta elaboración ha convencido por su sabor gracias a una receta muy cuidada con fat smash de chuletón como base, acompañado de carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado y queso chédar madurado fundido sobre la carne.

A la preparación se suman los beiconcitos, la crema agria y la salsa Malibú, que aporta el toque final. Una combinación que les llevó a alzarse con la victoria también en Zaragoza.

Con un nombre que parecía anticiparlo, "La Ganadora", del restaurante almeriense Rico, ha conseguido hacerse con la segunda posición del podio gracias a un brioche artesanal que envuelve una potente fat smash de carne de wagyú selección gourmet. El conjunto se corona con beicon caramelizado, una lluvia de queso parmesano, cebolla crujiente, chédar fundido y la inconfundible salsa Rico.

Cierra el top 3 la hamburguesería malagueña Bsmash, y lo hace con su creación "West Coast". Una burger que destila puro sabor californiano con su pan brioche de oro que abraza una jugosa carne de chuletón de black angus smash con queso ahumado, beicon dulce y el toque crujiente de la cebolla, rematado con salsa Venice Beach que aporta cremosidad a la receta.

Tras su paso por la ciudad, The Champions Burger llevará ahora la competición de California Dreaming hasta Gijón, del 23 de abril al 10 de mayo, donde continuará la búsqueda de la "Mejor smash burger de España".