La piscina de Lobete reabre mañana al público tras las obras de eficiencia energética del centro

Piscina de Lobete - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piscina climatizada de Lobete reabre al público desde mañana, sábado 17 de octubre, una vez finalizadas las obras de mejora de la eficiencia energética del Centro Deportivo Municipal.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño, la piscina se abrirá una vez realizado el llenado de los vasos, así como los tests y la puesta en marcha de la "compleja" maquinaria de climatización y las máquinas deshumectadoras que garantizan el ambiente salubre.

La piscina se abre de nuevo este sábado, ha relatado, en el horario y condiciones normales para el uso de los abonados a Logroño Deporte. Los entrenamientos de los clubes, por su parte, comenzarán el lunes.

En los próximos días se sumarán a esta actividad los cursos del Programa Deportivo Municipal, con lo que la actividad ya será la completa y normal. Logroño Deporte informará convenientemente a las personas inscritas en los diferentes cursos.

En lo que se refiere al espacio hidrotermal, la próxima semana se llevarán a cabo los test que deben realizarse antes de su apertura, dado que las necesidades térmicas y energéticas son diferentes a las piscinas.

PISTA DE HIELO

En paralelo a estas actuaciones, el Ayuntamiento ha informado de que Logroño Deporte trabaja para poner en marcha la maquinaria que se ocupa de la pista de hielo. El 1 de noviembre se comenzará a enfriar la pista, que estará lista para su uso deportivo el 15 de noviembre.

Ha recordado, por otro lado, que la sala de musculación, la pista polideportiva y las salas en las que se imparten las actividades del Programa Deportivo Municipal ya están abiertas y funcionan con normalidad desde la apertura de la instalación el pasado 1 de septiembre.

Ha destacado que estas actuaciones forman parte del proyecto de mejora del centro para incrementar su eficiencia energética, mejorar el confort de los usuarios y usuarias y reducir el consumo energético de una de las instalaciones deportivas "con mayor uso".

En concreto, ha detallado que en 2025 registró 452.135 usos, sólo por debajo de la Ciudad del Fútbol Pradoviejo, con 658.174 usos.

Las obras han sido realizadas por la empresa Veolia Servicios Norte S.A.U. con un presupuesto de casi 2,5 millones de euros (IVA incluido) y se enmarcan en el convenio que el Ayuntamiento firmó con el Gobierno de La Rioja "para adecuar de forma conjunta las instalaciones deportivas municipales a las necesidades para la práctica deportiva de sus habitantes".

Lobete, ha resaltado, "es una instalación grande y compleja, la segunda instalación deportiva más utilizada por los logroñeses, con 452.135 usos deportivos en 2025 en sus 4.964 horas de apertura".

Las piscinas climatizadas (25 metros y vaso de enseñanza) registraron 142.221 usos, la sala de musculación, 81.872 usos, la pista polideportiva 97.026, la sala de actividades 17.834, y el espacio hidrotermal 54.174.