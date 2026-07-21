Las piscinas municipales de Fuenmayor abrirán gratis de 19,30 a 21,30 horas del miércoles al viernes por la ola de calor - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Fuenmayor (La Rioja) abrirán gratuitamente de 19,30 a 21,30 horas desde este miércoles, 22 de julio, hasta el próximo día 24, ambos inclusive, debido a las altas temperaturas.

Una medida que se toma con el objeto de que las instalaciones puedan funcionar como una zona segura para aliviar los efectos de la ola de calor.

Desde el Ayuntamiento se entiende que estas instalaciones pueden ser un refugio climático, "donde pequeños y mayores podamos mitigar los efectos del calor en un entorno saludable".

En Fuenmayor disponen además de la nueva fuente de chorros instalada en la plaza de Tresses, que posibilita que tanto pequeños como mayores puedan disfrutar de una actividad refrescante, una iniciativa da un servicio añadido durante una jornada de calor extremo y esta resultando todo un éxito.

El consistorio insiste en la necesidad de prestar especial atención a los síntomas de un golpe de calor. Entre las señales de alerta se encuentran la piel enrojecida, caliente y seca, respiración y pulso acelerados, dolor de cabeza, cansancio, mareos, náuseas, fiebre o incluso desorientación y pérdida de conocimiento. Se recomienda tener precaución.