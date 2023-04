El Plan Corresponsables destinará 2,5 millones a medidas para la conciliación que gestionarán los Ayuntamientos

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión de 2,5 millones de euros a medidas para la conciliación que gestionarán los distintos Ayuntamientos, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno, Alex Dorado en rueda de prensa posterior.

El Plan Corresponsables, ha recordado Dorado, está destinado a la conciliación de la vida familiar y laboral. Se trata de un programa impulsado por el Gobierno de España, que La Rioja gestiona.

Por ello, se destinan ayudas para la contratación de servicios de cuidado profesional de niñas, niños y jóvenes de hasta dieciséis años de edad, de forma individual o colectiva.

También se subvenciona la realización de actividades de ocio y tiempo libre o educación no formal destinadas a menores en horarios no escolares, épocas no lectivas o época estival.

El Plan Corresponsables 2023 establece la concesión de los 2,5 millones de euros destinados a entidades locales distribuyéndose 2,2 millones de euros para ayuntamientos y 386.764 mil euros para mancomunidades.

En 2021 se sumaron 31 ayuntamientos a este Plan y en 2022 fueron 57 ayuntamientos. En esta tercera convocatoria, la de 2023, se van a poder justificar proyectos desde el 1 de enero de 2023 hasta el 15 de octubre de 2023.

Dorado también ha indicado que la puesta en marcha de los servicios del plan Corresponsables ha favorecido la dotación de recursos de conciliación en el medio rural de la región, puesto que el 88 por ciento de los ayuntamientos que se han beneficiado de la subvención, presentan datos poblacionales inferiores a los 10.000 habitantes.

De los servicios prestados en 2022 se han beneficiado un total de 13.435 menores de edades comprendidas entre dos y dieciséis años (pertenecientes a 10.875 familias riojanas).

De esas 10.875 familias riojanas beneficiadas, el 64 por ciento se enmarcan dentro de los colectivos prioritarios establecidos, destacando las familias con mujeres en situación de desempleo.

Los tipos de servicios habilitados son los prestados como ampliación de horario escolar (mañana o tarde), en días no lectivos (fuera de periodos de vacaciones escolares), en vacaciones escolares (verano, Navidad, Semana Santa, etc.), en fin de semana y los cuidados en domicilio.

En total se han desarrollado en la convocatoria 2021-2022, 123 proyectos con 193 servicios.

Para la prestación de dichos servicios ha sido necesaria la creación de puestos de trabajo cualificado, que han dado lugar a la contratación de 432 personas (346 mujeres y 86 hombres).