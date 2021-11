Planificación, base para hacer ciudades sanas y resistentes

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora del Máster en Ecología Urbana e Infraestructura Verde de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Susana Domínguez, ha señalado la planificación como base para hacer ciudades sanas y resistentes.

El 55 por ciento de la población mundial vive en ciudades, esto junto al cambio climático ha potenciado la necesidad de implantar leyes y planes estratégicos cuyo objetivo sea garantizar la armonía entre ciudad y naturaleza y repercuta directamente en el bienestar de los ciudadanos.

Se trata, ha explicado Domínguez, de hacer ciudades más resistentes ante el cambio climático y los desastres naturales, mediante mecanismos enfocados a adaptarse a situaciones de riesgo y "gran parte tiene mucho que ver con infraestructuras verde".

"Las ciudades necesitan adaptarse a situaciones de riesgo gracias a medidas para hacerlas más resilientes o resistentes", ha aseverado. Así, por ejemplo, ante inundaciones "generar mecanismos y planes adaptativos, conocer el problema y dar respuestas y soluciones".

Ha contado cómo la estrategia se basa en analizar bien los elemntos de riesgo, crear barreras naturales resistentes, alcantarillado, cubiertas verdes... "Existen muchas posibilidades que se pueden estudiar", ha indicado.

Ha indicado cómo los desastres naturales llegan a causar "verdaderas pandemias de pobreza porque se pierde suelo fértil". En este sentido, ha apuntado a Haití, que es de los lugares más pobres del mundo porque ha deforestado la superficie vegetal.

Por tanto, es cuestión de tener una "visión más amplia" porque "el ser humano no mira las consecuencias a largo plazo". De este modo, si a corto plazo "necesito madera, no me preocupo y la corto" pero "falta visión global de qué puede ocurrir".

Por eso, ha indicado, es tan importante "el conocimiento, respetar desde el conocimiento, con la cultura del saber".

La directora del Máster ha apostado por la importancia de los bosques urbanos, zonas periurbanas y cómo generar estructuras que se puedan incorporar a base de soluciones basadas en la naturaleza.

Ha puesto como ciudad ejemplo Vitoria, que lleva, ha dicho, muchos años creando una infraestructura verde sana, conectada, de forma que es una de las más resilientes que hay ahora mismo.