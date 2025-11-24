La Plataforma 8M convoca una concentración para exigir el fin de la violencia en un momento de "ataque" al feminismo

Archivo - La Plataforma 8M se concentrará contra la violencia machista - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 8 de Marzo ha convocado una concentración mañana, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para exigir, como sociedad, su fin en un momento en el que "nos quieren devolver a un tiempo de silencio y desigualdad atacando al feminismo y los derechos conquistados".

Responsables de la plataforma, formada por los sindicatos CC.OO, UGT y USO, los partidos políticos Partido Socialista e Izquierda Unida y Mujeres Progresistas han dado a conocer hoy en rueda de prensa el manifesto que se leerá mañana, a las 19:00 horas, en La Concha del Espolón bajo el lema 'Rompe tu silencio y alzamos tu voz'.

Desde UGT, Yolanda López ha señalado cómo el 25 de noviembre es una fecha "de memoria, denuncia y compromiso". "La violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica, una violación de los derechos humanos", ha dicho.

Desde Mujeres Progresistas, Blanca Fernández se ha referido a la violencia vicaria, que "ataca", ha dicho, "a las mujeres donde más duele, a través de sus hijas e hijos". Una "violencia extrema que el Estado tiene el deber de prevenir y sancionar" y, por eso, ha visto "de vital importancia que se apruebe la Ley de Violencia Vicaria".

Josune Zorzano, de USO, ha incidido en que "crecen discursos autoritarios que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres". "Nos quieren devolver a un tiempo de silencio y desigualdad atacando directamente al feminismo y a los derechos conquistados", ha afirmado.

Tatiana Cámara, de IU, se ha referido al contexto internacional denunciando al ilegítimo Estado de Israel que ha "orquestado una campaña genocida" y "su principal objetivo son las mujeres y la infancia". No ha olvidado que cada día mueren más de quinientas mujeres y niñas en países afectados por conflictos armados y "los cuerpos de las mujeres son tratados a manera de territorio de conquista".

Naiara Hernández, del PSOE, ha alertado del aumento de la explotación sexual. "Trabajemos entre todas y todos para evolucionar dejando atrás esta herencia machista, y eduquemos dando ejemplo a nuestra infancia y juventud en el respeto, la igualdad y la libertad", ha finalizado.

CONCENTRACIONES PARALELAS

La secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras, Marian Alcalde, ha explicado que este año el manifiesto que se leerá ese día recoge "toda clase de violencias machistas que vemos alrededor nuestro, aunque algunas nos pillen tan lejos como las de Gaza o Sudán".

Preguntada por el hecho de que este año vaya a coincidir en hora esta concentración con la marcha que organiza Feministas de La Rioja ha explicado que ha sido porque no han logrado coordinar las horas, algo que no había ocurrido otros años. "Es una pena", ha reconocido.