Plataforma Cívica Valle del Oja Hervías critica "la situación de parálisis y desgobierno" que sufre la localidad

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Cívica Valle del Oja Hervías, junto a vecinos, critica en nota de prensa "la situación de parálisis, desgobierno e irregularidades" que vive la localidad.

En concreto alertan de "la alarmante falta de control por parte de la alcaldesa, Elena Martínez, y la actuación del secretario-interventor de la corporación -cuyo último día en el cargo fue, afortunadamente, ayer-" que "ha desembocado en un escenario de actas de dudosa legalidad, pérdidas de subvenciones y un inaceptable desprecio a los vecinos".

Según explican en un comunicado de prensa, "el epicentro del despropósito es la tramitación de los presupuestos municipales de 2026".

Desde la Plataforma aseguran que la grabación pública del pleno del pasado 10 de noviembre demuestra "que las cuentas jamás se votaron".

"A pesar de ello, el acta de aquella sesión -firmada por el secretario y la propia alcaldesa- recoge falsamente su aprobación, lo que sirvió de base para publicar dichas cuentas en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR)", afirman.

Ante la evidencia, y existiendo un escrito firmado por Elena Martínez "admitiendo que los presupuestos no se aprobaron, la primera edil ha llegado a insinuar que el secretario utilizó su firma sin permiso para los trámites del BOR".

"Si a la alcaldesa le usurpan la firma para publicar unas cuentas falsas y no acude inmediatamente a denunciarlo ni abre un expediente, su inacción evidencia una preocupante falta de mando y de conocimiento sobre la gestión de su propio Ayuntamiento", lamentan los vecinos.

La "irregularidad" -prosiguen- se ha consumado en el pleno celebrado en la mañana de ayer, 16 de marzo. Ante "el silencio de la corporación, se ha dado por aprobada por asentimiento la polémica acta de noviembre".

"Lejos de dar explicaciones, la sesión ha evidenciado la desconexión total del equipo de Gobierno con el pueblo: en una muestra intolerable de falta de respeto democrático, el secretario y los concejales del PP, Ricardo Cristóbal y Santos Larrea, abandonaron el pleno sin que la alcaldesa lo hubiera levantado, dándose a la fuga justo en el punto de ruegos y preguntas, cuando la participación ciudadana tomaba la palabra".

"Esta parálisis institucional y la histórica insubordinación del secretario saliente hacia la alcaldesa están costando dinero real a Hervías" en los siguientes términos;

Pérdida de subvenciones: El Ayuntamiento "ha dejado escapar las ayudas para instalar placas solares en los edificios municipales, una paradoja incomprensible en un pueblo que cuenta con su propio parque fotovoltaico".

Impagos a asociaciones: "La inoperancia ha provocado el impago de los gastos comprometidos con el tejido social, ahogando a entidades fundamentales para la vida del municipio como la Asociación de Cazadores o la Peña".

Ante "la extrema gravedad de estos hechos", que suponen vulneraciones flagrantes de la legalidad, desde las plataformas vecinales hacemos un llamamiento urgente a la reflexión.

"Exigimos a la alcaldesa, Elena Martínez, que tras más de dos décadas en el cargo tome por fin las riendas del Ayuntamiento o dimita, y devuelva la transparencia a la institución".

"Hervías necesita gestión y legalidad, no una huida hacia adelante".

CONCENTRACIÓN ESTE SÁBADO 21 DE MARZO

"El hartazgo vecinal ante esta sucesión de despropósitos" ha llevado a la Plataforma Cívica Valle del Oja Hervías a convocar una concentración pacífica y autorizada que tendrá lugar este sábado, 21 de marzo, a las 12,30 horas en la plaza del Ayuntamiento.

El objetivo principal de esta movilización "es reivindicar un Ayuntamiento transparente en el que se escuche la voz del pueblo y exigir a la Alcaldesa que cumpla de una vez su compromiso, adquirido en junio de 2025, de llevar a cabo la auditoría externa e independiente solicitada por los vecinos para arrojar luz sobre el estado real de las cuentas".