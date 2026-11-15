La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Haro insiste en que se hagan públicos los informes de la "privatización"

Plataforma del agua de Haro - PLATAFORMA DEL AGUA DE HARO

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro ha insistido en la necesidad de que se hagan públicos los informes para la "privatización" del agua en esta localidad, exigiendo al Ayuntamiento "transparencia y vías de diálogo".

En nota de prensa, la plataforma ha indicado que el informe elaborado por el arquitecto municipal "sigue sin hacerse público" y ha relatado cómo sólo ha podido conocer su contenido a través de los grupos de la oposición.

En él, ha explicado, se indica, para justificar la concesión a una empresa privada, que el Ayuntamiento no cuenta con almacenes seguros, sistemas contra incendios ni una plantilla cualificada, entre otras carencias.

Sin embargo, ha señalado, "estas deficiencias se resolverían con más presupuesto y voluntad política", y "lo que realmente evidencian son las irregularidades que el gobierno local lleva tiempo cometiendo en la gestión".

"No es falta de capacidad sino de interés y de responsabilidad lo que ha ido degradando el servicio. Los 2,6 millones que pretenden emplear en contratar a una empresa externa bien podrían destinarse a reforzar los medios propios", ha clamado.

Defiende que "una simple afirmación de no disponer de medios no basta por sí sola para justificar legalmente la privatización del servicio de agua".

Así, según la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y la Ley de Contratos del Sector Público, para pasar un servicio municipal obligatorio como el agua a manos de una empresa privada, deben cumplirse varios trámites estrictos.

Por un lado, ha contado, el ayuntamiento debe presentar una memoria justificativa detallada, o lo que es lo mismo, un estudio económico y técnico que acredite que la gestión privada es más sostenible y eficiente que la gestión directa por el propio ayuntamiento.

Por otro lado, ha añadido, debe presentar un informe de insuficiencia de medios que demuestre por qué el personal y la estructura municipal no pueden asumir la tarea.

Y por último, ha indicado, debe realizar un informe del interventor municipal evaluando la sostenibilidad financiera de la propuesta y su impacto en las cuentas locales.

Son, ha resaltado, tres trámites que a día de hoy no se han realizado.

Además, frente al anuncio del Ayuntamiento de reducir un 21 por ciento las tarifas, la Plataforma advierte de que la entrada de una empresa privada prioriza la rentabilidad económica, por lo que esta rebaja inicial no garantiza la estabilidad de los precios ni evita futuros sobrecostes.

Asimismo, el equipo de gobierno ha anunciado la sustitución de mil contadores. Sin embargo, tras consultar con profesionales del sector en municipios cercanos, la Plataforma señala que los dispositivos a sustituir estén ya probablemente caducados, por lo que no supondría ninguna innovación.

La Plataforma advierte de que "la supuesta rebaja del 21 por ciento en las tarifas no garantiza un ahorro real para el vecino, ya que la empresa compensará esa bajada por otras vías".

Así, ha apuntado que, como señala la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), la privatización del agua en España "no responde tanto a criterios de eficiencia como a su condición de negocio seguro, sin competencia".

"Las experiencias en otros municipios nos indican que el punto crítico estaría en las infraestructuras. Las obras que no generan ganancia inmediata, como serían las reparaciones, permanecen en el ámbito público. Cuando las concesiones expiran, los ayuntamientos recuperan un servicio con infraestructuras envejecidas y escaso margen de maniobra", ha relatado.