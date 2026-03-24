La Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja critica "la privatización progresiva de la FP"

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja quiere aprovechar la celebración de la Feria Regional de Formación Profesional, los días 25 y 26 de marzo, "para defender con claridad una FP pública, accesible, de calidad y vertebradora del territorio, frente a la privatización lenta pero constante que está sufriendo este nivel educativo en nuestra comunidad".

En primer lugar, la Plataforma quiere trasladar una valoración muy positiva a todos los docentes, centros y alumnado que participan voluntariamente en esta feria. Su trabajo, su implicación y su compromiso cotidiano son los que sostienen la Formación Profesional y permiten mostrar su enorme valor educativo y social.

Precisamente por respeto a esa comunidad educativa, consideramos que esta feria "no puede servir para ocultar una realidad preocupante: el crecimiento de la FP en La Rioja se está desviando mayoritariamente hacia la enseñanza concertada".

Según datos publicados recientemente entre los cursos 2022-2023 y 2025-2026 se han creado 16 unidades en centros públicos y 30 en centros privados concertados, de modo que casi el 65% del aumento de la oferta ha ido a parar a la concertada.

Junto a ello, "queremos subrayar que la defensa de la FP pública pasa también por cuidar al profesorado".

"La reducción de horas para tutorías y seguimiento de la formación en empresa, el aumento de la burocracia, la falta de apoyos, la ausencia de suficiente formación específica y la falta de reconocimiento profesional son problemas reales que afectan a la calidad del sistema y a las condiciones de trabajo de quienes lo sostienen cada día. No se puede presumir de FP excelente mientras se deterioran las condiciones de sus docentes", afirman.

A ello se suma la falta de inversión en la red pública. "Siguen sin hacerse realidad los centros integrados públicos prometidos en Calahorra y Lardero, y tampoco se están acometiendo las inversiones necesarias en nuevas aulas taller y ampliación de espacios. Esta falta de planificación debilita la capacidad de la FP pública para crecer y responder a la creciente demanda por parte del alumnado que reclama más ciclos y con mejores medios en centros públicos".

Desde la Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja "reclamamos al Gobierno riojano una apuesta decidida por la Formación Profesional pública, con más inversión, más planificación, más oferta en los centros públicos y mejores condiciones para el profesorado".

La Feria Regional de FP debe ser una ocasión para celebrar el talento, la dedicación y el compromiso de la comunidad educativa. Pero también "debe servir para decir alto y claro que la FP no puede seguir creciendo a costa de la escuela pública. La Rioja necesita más FP pública, no más privatización encubierta".

La FP "no puede seguir creciendo a costa de la escuela pública. Defender la FP pública es defender la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación".