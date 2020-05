La Plataforma 'YoElijoSuCole' convoca una manifestación el próximo domingo para defender la escuela concertada

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'YoElijoSuCole' ha convocado una manifestación el próximo domingo, 31 de mayo, que comenzará en el parking del centro comercial Alcampo, para "defender los puestos de trabajo, los colegios y las familias de la escuela concertada".

La hora de salida de la marcha -que deberá realizarse en vehículos- será a las 12,00 horas aunque, como explican desde la organización, los asistentes deberán acudir desde las 11,00 horas "para recoger material".

Una marcha a la que están llamados "los trabajadores de la concertada" y que se realizará mediante un circuito en coche particular "para proteger la salud de los participantes".

El itinerario será desde el parking del Alcampo y terminará en el parking del Palacio de los Deportes, pasando por el Palacete del Gobierno regional.

Una manifestación en la que se dirá claro: "No a los recortes en Educación en La Rioja. No a la supresión de unidades en la concertada. No a la elevación de las ratios mínimas de alumnos por unidad concertada. No a la confrontación entre enseñanza pública y concertada".

"Y sí al mantenimiento de nuestros puestos de trabajo. A una educación de calidad para todos, a la libertad de elección de centros por parte de las familias, a la complementariedad entre de las redes pública y concertada y a construir una mejor educación entre todos y para todos".

También se pedirá a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, "que cambie el rumbo de la política educativa seguida por el consejero de Educación contra la concertada".