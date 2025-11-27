'Play Logroño Game Fest', Convertirá El Palacio De Los Deportes En Un Gran Espacio De Ocio Digital - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha presentado hoy, día 27, la tercera edición del 'Play Logroño Game Fest', el festival de ocio digital, videojuegos, tecnología y nuevas tendencias que se celebrará los días 27 y 28 de diciembre en el Palacio de los Deportes de La Rioja.

La cita, organizada por el Gobierno de La Rioja, el IRJ y el Ayuntamiento de Logroño, cambia este año de ubicación para ofrecer más de 2.500 metros cuadrados de experiencias interactivas y más de 50 actividades diseñadas para jóvenes, familias y público aficionado a la cultura digital.

Durante la presentación de este evento, Pérez Pastor ha estado acompañado del director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide; la concejala de Infancia, Juventud y Educación de Logroño, Laura Lázaro; el representante de la empresa organizadora del evento, José María Marcoláin; el creador de contenido de la comunidad TCG, Alejandro Mata (El Guardián Celta); y el director de Instituciones de Caja Rural de Navarra, Ernesto Navarrete.

El festival 'Play Logroño Game Fest' es "un encuentro del mundo gaming y de la simulación digital de diferentes géneros", que, según ha destacado Pérez Pastor, "dan la oportunidad a los entusiastas de este tipo de ocio y de esta clase de deportes digitales a encontrarse y socializar".

Un festival "especialmente inspirador y creativo", que permite conocer "todo el proceso creativo que hay detrás de cada producto y toda la energía que despliega la comunidad, que los consume y que los degusta y que disponen de estos eventos que les da la oportunidad de encontrarse".

Por su parte, Laura Lázaro ha resaltado que "este festival se consolida tras su celebración por tercer año consecutivo" en la capital riojana, en el que "además, damos un salto de calidad, gracias al nuevo espacio envidiable en el que se ubica esta edición, como es el Palacio de los Deportes". Un festival, ha indicado, que "es una oportunidad para que las familias y los jóvenes puedan descubrir, jugar y aprender en un espacio pensado en la creatividad, en la tecnología y la diversión".

Aunque el festival está destinado principalmente al público joven, el organizador del evento, José María Marcoláin, ha reconocido que "el ocio digital es un tema intergeneracional", por lo que los asistentes, de todas las edades, "no solamente van a venir a pasárselo bien, sino también a aprender mucho gracias a distintos simuladores. Van a conocer la inmersión en realidad virtual, participar en juegos de mesa y juegos de cartas", además de "conocer a diferentes influencers de distintos ámbitos llegados no solamente de La Rioja, sino también de fuera", lo que supone "una oportunidad interesantísima para socializar".

Por último, Ernesto Navarrete ha recalcado que "la tecnología es parte de esta sociedad", por lo que "tenemos que intentar que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades, sus habilidades y que puedan hacerlo de la mejor manera posible". La tecnología, ha incidido, "también fomenta valores muy positivos, como la creatividad, la innovación, el desarrollo de capacidades tecnológicas y también el trabajo en equipo".

UN RECORRIDO POR LA CULTURA DIGITAL, EL GAMING Y LA CREATIVIDAD

Play Logroño #Game-Fest reunirá 16 grandes áreas temáticas en un recorrido que combina ocio, innovación, creatividad y nuevas dinámicas juveniles. El escenario principal será el corazón del festival, con finales de torneos, workshops, conferencias y espectáculos como las exhibiciones de K-pop.

La 'Esports Area' concentrará la adrenalina de la competición con torneos de League of Legends, EA FC25, Fortnite, MarioKart, Brawl Stars, Valorant, Super Smash Bros: Ultimate, Rocket League, Tekken 8, Gran Turismo 7, Assetto Corsa, Beat Saber, Teamfight Tactics, Pokémon VGC, Blaston! y otros títulos que completarán la programación competitiva.

Quienes prefieran jugar de manera libre dispondrán de y la 'Mobile Gaming Area' y la 'Sim Area' acercará a los asistentes a simuladores de conducción y vuelo destinados tanto a público general como infantil, mientras que la 'VR Area' permitirá sumergirse en experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta.

La vertiente más tecnológica se ubicará en el 'Tech Corner', que integrará robótica, impresión 3D, radio control y drones, y fomentará capacidades digitales a través del juego y la experimentación. La programación cultural se ampliará con la 'Asian Zone', que incluirá concursos y exhibiciones de K-pop y J-pop, talleres, random dance, karaoke y actividades vinculadas a la cultura pop asiática, y con la 'Table Tops Area', dedicada a juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables, con la participación de DEVIR y un espacio específico para Pokémon y Yu-Gi-Oh!.

El área de exposiciones reunirá a ilustradores, artistas y comercios especializados, creando un punto de encuentro para el arte digital y el mercado creativo. Una experiencia compartida en torno al mundo digital El Instituto Riojano de la Juventud tendrá un papel destacado en esta edición, impulsando talleres de impresión 3D, decoración y desarrollo de videojuegos en colaboración con el IES Comercio de Logroño. Además, el festival albergará una parada del programa R-HAZ-T del IRJ, centrado en promover el bienestar emocional y la salud mental de la juventud riojana.

El encuentro reunirá a una docena de estudios desarrolladores nacionales, como Meridiem, Red Mountain, Flying Beast Labs, DOJO System o Towards Stars, y contará también con marcas de referencia como Nintendo, GAME o PlaySeat, que ofrecerán contenidos propios, demostraciones y espacios interactivos.

Las entradas y abonos para Play Logroño Game Fest podrán adquirirse en la web oficial del evento www.playgeneration.es y en la plataforma Tixxlab. Las primeras 500 entradas se pondrán a la venta con un precio promocional. Las tarifas serán de 5,50 euros en venta anticipada y 7,50 euros en taquilla para las entradas de día, y de 10 y 12,50 euros, respectivamente, para los abonos de fin de semana.

Además, gracias al Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), los titulares de Carné Joven disfrutarán de un descuento de 5euro para los abonos de los dos días del evento tanto en la venta online como en taquilla. Play Logroño Game Fest tendrá lugar el sábado 27 de diciembre, de 10 a 21 horas, y el domingo 28 de diciembre, de 10 a 19 horas.