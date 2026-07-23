La Plaza del Ayuntamiento de Logroño acoge este sábado la primera edición del 3x3 La Rioja, con 40 equipos - ACTUAL GESTIÓN

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Logroño se convertirá el próximo sábado 25 de julio en el gran escenario del baloncesto urbano con la celebración de la I edición del 3x3 La Rioja, un torneo que nace con la vocación de consolidarse como una de las citas de referencia de esta modalidad deportiva en nuestra comunidad.

El evento está organizado por los jugadores profesionales del CB Clavijo, Miguel de Pablo y Joan Pardina, junto con la empresa Actual Sport Gestión, apostando por acercar el baloncesto 3x3 a todos los aficionados y ofrecer una jornada repleta de deporte, espectáculo y ambiente en pleno centro de Logroño.

La competición reunirá a casi 40 equipos, tanto masculinos como femeninos, procedentes de La Rioja y de otras comunidades autónomas, lo que demuestra el creciente interés que despierta una modalidad que cada verano gana más adeptos y que, además, forma parte del programa olímpico desde Tokio 2020.

Los equipos competirán en las categorías Infantil, Cadete y Junior/Senior, disputando partidos durante toda la jornada en un formato dinámico y espectacular que garantiza emoción desde el primer encuentro.

El torneo comenzará a las 9 horas y se prolongará hasta aproximadamente las 21 horas, cuando se disputarán las finales y tendrá lugar la entrega de premios.

Además de la competición deportiva, el 3x3 La Rioja quiere convertirse en una auténtica fiesta del deporte. Durante toda la jornada habrá música, animación y un gran ambiente para jugadores, familiares y aficionados.

Para que nadie se quede sin fuerzas, la Peña Simpatía colaborará ofreciendo sus tradicionales preñados a participantes y público asistente, contribuyendo a crear una jornada festiva en la que deporte y convivencia irán de la mano.

La organización espera que cientos de aficionados pasen durante el día por la Plaza del Ayuntamiento para disfrutar del mejor baloncesto 3x3 y del ambiente que rodeará esta primera edición.

UN PROYECTO CON VOCACIÓN DE FUTURO.

El nacimiento del 3x3 La Rioja responde al objetivo de impulsar esta modalidad en la comunidad y ofrecer una competición de calidad que, con el paso de los años, se convierta en una cita imprescindible dentro del calendario estival.

Para ello, el torneo cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja, Fundación Rioja Deporte, Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte, entidades que han respaldado desde el primer momento una iniciativa que combina promoción deportiva, dinamización del centro de la ciudad y fomento de hábitos de vida saludables.

Con todos estos ingredientes, el I 3x3 La Rioja aspira a convertirse en una gran fiesta del baloncesto y en el punto de partida de un evento llamado a crecer en futuras ediciones.