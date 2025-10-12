La plaza de toros de La Ribera de Logroño acogerá la cuarta edición de La Rioja Arena Games - LA RIOJA ARENA GAMES

La plaza de toros de La Ribera de Logroño se transformará el próximo fin de semana (18 y 19 de octubre) en el escenario de la cuarta edición de La Rioja Arena Games, una de las citas deportivas más esperadas del calendario nacional del CrossFit.

Con 1.200 atletas inscritos, la edición de este año bate récord de participación, reuniendo a deportistas de toda España.

Las jornadas arrancarán ambos días a las 08,30 horas, con actividad ininterrumpida hasta las 21,00 horas.

Con tres ediciones anteriores de éxito, esta cuarta entrega llega con más fuerza y el claro objetivo de consolidarse como el evento de referencia en el ámbito del CrossFit y el fitness en España.

Organizado por Triunvirato CrossTraining SL, el evento contará con la participación de atletas de máximo nivel que prometen ofrecer un espectáculo inolvidable con su destreza, fuerza y resistencia.

ÚNICA EN SU FORMATO

Esta competición es única en su formato, ya que fue la primera y sigue siendo la única en celebrarse dentro de una plaza de toros, un espacio emblemático que ha sido reimaginado y reconvertido para uso deportivo y social. El evento no solo representa un desafío deportivo, sino también una apuesta por nuevos usos para espacios tradicionales, dotándolos de vida y significado actual.

En línea con el espíritu del CrossFit, los participantes no conocerán las pruebas exactas hasta pocos días antes del evento, por lo que deben prepararse para afrontar desafíos variados que combinan resistencia aeróbica, fuerza, halterofilia, gimnasia y estrategia en equipo.

El evento está estructurado en las siguientes categorías:

Escalado iniciación: Equipos de 2 chicas y 2 chicos

Intermedio: Equipos de 3 chicos y 1 chica

RX Profesional: Equipos de 3 chicos y 1 chica

Todas las categorías contarán con pódium y entrega de premios, destacando la categoría RX Profesional, que repartirá un premio de 4.000 euros.