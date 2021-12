El Pleno rechaza la moción del PP para apoyar al comercio local y empresas porque "las medidas que piden ya existen"

También ha decaído la propuesta de Cs para crear un Aula Medioambiental de biodiversidad en el Parque de La Ribera

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en la que solicitaba la puesta en marcha "de un centro de apoyo a la dinamización de la empresa y el comercio local en Logroño" en el que se ofreciera "una respuesta integral a empresarios, pymes, comercios y autónomos de forma eficaz y coordinada" con el fin de "cuidar un tejido tan fundamental para Logroño".

Una moción que ha sido rechazada porque, según el PSOE, "piden algo que ya realiza la Cámara de Comercio".

Previamente y, durante su defensa, la concejal del PP, Patricia Lapeña, ha asegurado que esta moción es "muy necesaria" sobre todo "en estos momentos actuales de crisis que estamos viviendo y donde vemos que la pandemia no remite".

Desde el PP, Lapeña también ha asegurado que se necesita este apoyo ante "el abandono institucional al sector" por parte del Equipo de Gobierno.

Así las cosas, ha proseguido, "hay que abordar una mejoría en la atención de las pymes y el comercio logroñés, hay que estar cerca de los empresarios logroñeses y protegerlos porque son vitales para la economía local".

En el turno en contra, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha criticado que "esta moción no se entiende porque no baja a la arena, está vacía de contenido y no concreta nada. Es un brindis al sol" mientras que el concejal de UP, José Manuel Zúñiga, ha querido recordar al PP que "desde que comenzó la pandemia, el comercio local ha contado con nuestro apoyo desde el principio y así seguirá siendo especialmente en esta época tan dura" algo que se demuestra también "en los presupuestos" porque "el apoyo a pymes, autónomos, el comercio logroñés y hostelerías es constante en este Ayuntamiento".

Turno en contra también ha utilizado el PSOE ya que, según ha explicado la concejal socialista, Esmeralda Campos, "la visión que hace el PP de Logroño es apocalíptica y no es así porque Logroño se mueve a pesar de lo que diga el PP. El comercio local no ha estado abandonado".

Por parte de Cs han anunciado su abstención porque, en palabras de Rocío Fernández, "ya hay espacios para comerciantes y asociaciones. Nosotros compartimos que hay que trabajar en este sentido para facilitar burocracias o entregas de ayudas pero ya existen espacios para ello. Otra cosa, ha indicado, es que éste deba ser más dinámico o se pueda mejorar, pero solicitar otro punto de atención sería duplicar algo que ya existe".

Finalmente, y antes de proceder a la votación, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha tomado la palabra para recordar "el trabajo serio, ordenado y constante" del Ayuntamiento para ser "interlocutor válido con las empresas y comercios".

Además, ha querido poner en relieve "el compromiso y la voluntad política de apoyar al comercio. Nosotros nos reunimos con empresarios, y tenemos la voluntad y el ánimo y se verá en los resultados".

También ha criticado al PP porque "aunque sea 'bienintencionada' la moción, lo cierto es que ellos no arriman el hombro".

AULA MEDIOAMBIENTAL DE BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE DE LA RIBERA

Durante la sesión plenaria, también se ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos en la que solicitaban la creación de un Aula Medioambiental de biodiversidad en el Parque de La Ribera. La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra de todos los grupos a excepción de Cs y PP que lo han hecho a favor.

En el turno en contra, el concejal de UP, José Manuel Zuñiga, ha explicado que "aunque la idea de crear un aula medioambiental es buena" lo cierto es que "el lugar no es el adecuado por las características que ofrece. No sería útil". Por tanto, ha asegurado, "no podemos pensar en un aula en ese lugar porque el espacio es muy pequeño y su estructura no resulta adecuada para acoger a los asistentes en los meses más fríos".

También en el turno en contra ha tomado la palabra la concejal del PSOE, Carmen Urquía, refiriendo, entre otros, los mismos motivos que el concejal de UP. Además, ha querido recordar a Cs que "aunque la idea es buena, no se puede aprobar de un momento a otro, hay que hacer un estudio, una valoración técnica y hay que valorar el impacto económico. La idea inicial nos gusta pero es un espacio pequeño, no se ajusta a las necesidades, hay que pensarla bien".

Por su parte, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, también ha anunciado el voto en contra de su grupo porque "el espacio es muy reducido y es muy complejo adecuarlo".

Ya en el turno de portavoces, el PP ha lamentado los "argumentos peregrinos" del resto de grupos al anunciar su voto en contra. Como han indicado, "si se le diera la oportunidad y algo de presupuesto, se le podría sacar chispas a ese parque y a ese Aula Didáctica".

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Finalmente, el turno de las mociones ha terminado con el rechazo también de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para mostrar el apoyo sin fisuras a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y exigir al Gobierno de España que no modifique la Ley de Seguridad Ciudadana.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Conrado Escobar, ha defendido su moción porque se trata de "proteger a quien nos protege. No es el mejor momento de derogar esa Ley porque garantiza la convivencia y la seguridad de todos". Por su parte, Iván Reinares (PSOE) ha criticado esta moción que "es irresponsable".