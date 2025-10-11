El podcast 'Punzadas Sonoras' llega al CCR con un capítulo en vivo

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 11 de octubre, a las 19,00 horas el Centro de la Cultura del Rioja se transforma en estudio para la grabación del podcast 'Punzadas Sonoras', producido por Radio Primavera Sound. Las autoras de este espacio son Paula Ducay e Inés García, dos jóvenes filósofas que comenzaron su aventura hace más de 4 años con una newsletter en la que compartían temas relacionados con la filosofía, el amor y la cultura en un contexto territorial y próximo.

La acogida de este formato les hizo lanzarse a las ondas en 2022 con el podcast 'Punzadas Sonoras'. Inés García es también graduada en Filosofía y es una fiel defensora de las periferias, de cuidar el territorio y buscar una nueva ruralidad. Por sus venas corre sangre de Vellosillo (Soria), Gilbuena (Ávila) y Arnedillo, a donde se escapa siempre que tiene ocasión.

Por su parte, Paula Ducay es graduada en Filosofía y desde niña ha cultivado pasión e interés por el mundo de los libros, donde contribuye profesionalmente a sus diversas ramas como escritora, editora y traductora. En febrero de 2024 publicó su primera novela, La ternura (Altamarea Ediciones).

AMOR, FILOSOFÍA Y CULTURA

Los tres pilares sobre los que se vertebra su espacio sonoro son el amor, la filosofía y la cultura, desde un punto de vista muy fresco y en un contexto territorial, donde lo urbano y lo rural adquieren un papel clave. Con el libro 'Fragmentos de un discurso' del filósofo francés Ronald Barthes como base de cada capítulo, Paula e Inés debaten, reflexionan y se cuestionan el día a día y la sociedad actual.

El objetivo de esta emisión desde el Centro de la Cultura del Rioja no es otro que el de poner en valor el papel de la cultura para vertebrar un territorio y enriquecerlo. Mediante las actividades culturales más contemporáneas, el CCR se pone en el mapa de la cultura emergente más próxima a la juventud.

El acceso es gratuito pero es necesario realizar reserva a través de la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.