Podemos-IU califica de "decepcionante" el discurso de Escobar donde "repite promesas iguales del año pasado"

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha calificado de "decepcionante" el discurso del alcalde de la capital de La Rioja, Conrado Escobar. "Ha sido una repetición de promesas iguales que el año pasado", ha reseñado.

Castro ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación tras la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que ha protagonizado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Le ha acusado de "volar hacia el 2050 o va a 1521, pero donde no está es en el Logroño del 2025".

Para la portavoz municipal de Podemos-IU "no ha hablado del problema de los pisos turísticos en la ciudad, de ese crecimiento exponencial", así como "no ha hablado de la suciedad que hay en la ciudad". "No ha hablado del problema real del Casco Antiguo o ha pasado por encima, sin mojarse en absoluto con soluciones que estamos viendo que no están funcionando pensaba que iba a proponer definitivamente una moratoria de pisos turísticos en toda la ciudad".

"Ha hablado otra vez de los mismos temas que el año pasado", ha indicado Castro, que ha asegurado que "lo he visto cansado, aburrido, como si no se creyera su propio discurso". Por ello, ha avanzado que "mañana le daremos propuestas concretas para soluciones que él ni siquiera ha puesto sobre la mesa, porque no vive en el 2025, vive en el 2050".