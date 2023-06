Podemos La Rioja entiende que "ir con Sumar es la mejor forma" de concurrir a las elecciones

Lamenta que las criticas de Yllanes se hagan "a toro pasado" porque los resultados "son responsabilidad de todas"

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos La Rioja, Arantxa Carrero, ha señalado que "ir con Sumar es la mejor forma" para concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, porque "como ha sido todo tan precipitado, ha cambiado todo el escenario".

En declaraciones a Europa Press ha apuntado que un posible pacto "se está negociando a nivel estatal, por lo que hasta que no se finalicen las conversaciones no tenemos mucho más que decir, ya que no sabemos en qué punto está el proceso, aunque es verdad que estamos en horario de descuento".

"RESPONSABILIDAD DE TODAS"

Preguntada por la petición del vicepresidente del Gobierno balear en funciones por Podemos, Juan Pedro Yllanes, de dimisión de la cúpula de la formación morada tras los resultados del 28M, ha manifestado que son "declaraciones personales en la que no entro", si bien ha apuntado que "es curioso" que sean manifestaciones "a toro pasado".

Carrero ha afirmado que los resultados de las últimas elecciones "son responsabilidad de todas", porque "si hemos estado hasta ahora, es curioso que después de las elecciones se hagan declaraciones a toro pasado, pero si entramos -a todas las instituciones- todo es estupendo", por lo que ha afirmado que "aquí hay que estar a las duras y a las maduras".