'El poder invisible del lenguaje' de Lorena Pérez Hernández gana el concurso de divulgación 'Ciencia Jot Down'

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad de La Rioja, Lorena Pérez Hernández, ha resultado ganadora de la novena edición del concurso de divulgación Ciencia Jot Down en la modalidad ensayo por su trabajo 'El poder invisible del lenguaje'.

La entrega del galardón, dotado de 1.000 euros, tendrá lugar el próximo sábado, 11 de junio, durante la celebración del evento 'Ciencia Jot Down 2022' en el Palacio de Congresos de Jaca (Huesca).

El concurso Jot Down de divulgación de la ciencia nació con el propósito de incentivar y animar a los divulgadores en la labor que realizan. Esta novena edición del certamen ha estado dedicada a todo aquello que no vemos, pero que está muy presente en nuestras vidas: 'Lo invisible'. Ha constado de cuatro modalidades: fotografía, ilustración, ensayo y narrativa.

Lorena Pérez Hernández estudió Filología Inglesa en las Universidades de Zaragoza y Manchester (Reino Unido). Realizó dos estancias de investigación en la Universidad de Berkeley (EE.UU.) y se doctoró en Lingüística por la Universidad de La Rioja en 1999. Su tesis doctoral fue Premio Extraordinario de Doctorado y recibió el Premio de Investigación de la Asociación Española de Lingüística Aplicada del 2001.

Actualmente es profesora titular e investigadora de la Universidad de La Rioja. Ha impartido comunicaciones y ponencias en más de 90 congresos nacionales e internacionales de Lingüística. Desde 1998 ha participado en proyectos de investigación financiados ininterrumpidamente y en los últimos años ha codirigido un proyecto de investigación y dirigido tres proyectos de innovación docente.

Fue editora de las revistas Journal of English Studies y RESLA (Revista de la Asociación Española de Lingüística Aplicada) y actualmente es miembro del Consejo Editorial de la colección Human Cognitive Processing (Ed. John Benjamins), de la Bibliography of Metaphor and Metonymy (METBIB, Ed. John Benjamins) y de la revista International Journal of Marketing Semiotics and Discourse Analysis.

Ha escrito dos libros y más de 60 artículos científicos sobre lenguaje y cognición. Su última obra se titula Speech Acts in English. From Research to Instruction and Textbook Development (Cambridge University Press, 2021). También colabora con la revista Principia y el portal Brandemia en la divulgación de la investigación sobre el lenguaje.