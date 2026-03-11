La poeta riojana Adriana Bañares presenta este jueves 'Riesgo eléctrico' - ADRIANA BAÑARES

La poeta riojana Adriana Bañares presenta este jueves, 12 de marzo, a las 19,30 horas su nuevo libro, 'Riesgo eléctrico' (Páramo Editorial, 2025), en un acto organizado por el Ateneo Riojano que tendrá lugar en el Círculo de la Amistad. La presentación contará con la participación de la poeta Valle Mozas, que conversará con la autora sobre el proceso de escritura del libro.

'Riesgo eléctrico' es un poemario que explora los territorios del deseo, la incertidumbre y la posibilidad del amor desde una escritura que sitúa la experiencia en el límite. A través de un imaginario simbólico que dialoga con figuras como Eurídice o la mujer de Lot, el libro construye un espacio poético donde el tiempo se distorsiona, la memoria se intensifica y el lenguaje adquiere una tensión casi física.

El volumen cuenta además con un epílogo de la poeta María Ángeles Pérez López, una de las voces más destacadas de la poesía española contemporánea, cuya lectura subraya la potencia simbólica y emocional del libro.

La presentación supone además un regreso significativo de la autora al Ateneo, institución que ha reconocido su obra en dos ocasiones con el Premio del Libro 'Ateneo Riojano', concedido a sus poemarios Recaya (2019) y Vacaciones (2024), consolidando así una trayectoria literaria que ha ido ganando presencia dentro del panorama poético contemporáneo.

Adriana Bañares (Logroño, 1988) es poeta y editora. Es autora de Carta celestial a Melusina (Cartonera el Escorpión Azul, 2026), Riesgo eléctrico (2025), Vacaciones (2024), Urbe capensis (2022), finalista del Premio 'Libro del Año' en poesía de la Asociación de Librerías de Madrid, y Recaya (2019), entre otros títulos.

Además de su trabajo como autora, dirige la editorial Aloha y coordina la sede de Poetry Slam España en Logroño, desde donde impulsa la escena de poesía oral en la ciudad. Junto al músico Julen Gossíp desarrolla el proyecto escénico Adriana y Sr. Alien, una propuesta que combina poesía, electrónica y performance. Este proyecto ha sido recientemente seleccionado por la plataforma europea Versopolis para participar en Poetry Expo 2026, un programa internacional dedicado a la difusión de poesía contemporánea en distintos países europeos.

Bañares ha participado asimismo en festivales literarios y encuentros de poesía en ciudades como Valencia, León, Soria, Valladolid o San Sebastián, y desarrolla una intensa labor de difusión literaria a través de proyectos editoriales, formativos y escénicos vinculados a la poesía contemporánea.

La entrada a la presentación será libre hasta completar aforo.