Poetry Slam Logroño inaugurará el domingo 18 su sexta temporada

Poetry Slam Logroño - POETRY SLAM LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Poetry Slam Logroño inaugurará el domingo 18 de octubre, a las 12 horas, su sexta temporada desde la puesta en marcha del proyecto y la quinta integrada oficialmente en el circuito de Poetry Slam España.

La primera jornada de la temporada 2026/2027 se celebrará en el Centro de Expresión Corporal Kordelia, situado en la Travesía Cabo Noval, 3, que se convierte en la nueva sede estable del campeonato. La entrada tendrá un precio de 5 euros.

Saray García Sáenz, Renato, Mateo Patón, Ocasar, Lady Yunea, Nuwanda, Nai Salinas, Coleva, Pajarillo Cuatrovientos y Ventura serán las diez voces encargadas de abrir esta nueva etapa. La jornada contará, además, con la actuación del cantautor y escritor Floren Romero como artista invitado.

Cada participante dispondrá de un máximo de tres minutos para presentar un texto propio ante el público. No se permite utilizar música, vestuario, atrezo ni otros elementos escénicos: sobre el escenario solo cuentan el texto, la voz y el cuerpo. El público asistente será el encargado de valorar las actuaciones y decidir el resultado de la competición.

DIEZ PROPUESTAS POÉTICAS DIFERENTES.

La jornada inaugural reunirá experiencias y formas muy distintas de acercarse a la palabra. Las fichas de presentación creadas para la velada permiten adelantar parte de los universos que llegarán al escenario.

Saray García Sáenz se interesa por la poesía que nace cuando la vida deja una herida abierta. Renato afronta su participación con la determinación de quien prefiere fallar antes que arrepentirse de no haberlo intentado. Mateo Patón explora el cuerpo y la identidad como espacios en permanente transformación.

Ocasar guarda palabras en los bolsillos para convertirlas en algo compartido. Lady Yunea concibe la poesía como una forma de respirar y de conectar experiencias. Nuwanda se aproxima a la palabra desde los sueños, la libertad y la búsqueda personal.

Nai Salinas ha grabado en sus versos cada una de sus siete vidas. Coleva llega al slam desde su relación con el arte, la poesía y el teatro. Pajarillo Cuatrovientos entiende la poesía como una guarida donde lo íntimo puede convertirse en colectivo y lo efímero, en memoria. Ventura escribe sobre el aprendizaje de saltar y volver a caer de pie.

Estas diez propuestas serán el centro de una jornada concebida como un encuentro abierto entre creación poética, interpretación y participación del público.

UNA NUEVA ETAPA ORGANIZATIVA.

La temporada 2026/2027 supone también un cambio importante en la estructura de Poetry Slam Logroño.

Desde la temporada inicial de 2021/2022 hasta el cierre de la temporada 2025/2026, Adriana Bañares asumió la dirección y coordinación del proyecto, además de presentar las veladas. Durante estos años se ocupó de la programación, la búsqueda de espacios, las inscripciones, la comunicación, las relaciones con el circuito estatal y la organización de cada jornada.

Tras cinco temporadas al frente del campeonato, Bañares abre ahora el proyecto a una estructura compartida. La gestión de la nueva temporada estará en manos de Adriana Bañares y Arantza Moreno, mientras que Laura Calatrava y Alberto Esteban 'Jec21' se ocuparán del trabajo relacionado con las redes y la comunicación visual.

La transición responde a una voluntad de continuidad y crecimiento: distribuir responsabilidades, incorporar nuevas miradas y fortalecer la comunidad creada alrededor de Poetry Slam Logroño.

Arantza Moreno, actriz, poeta y fundadora de Kordelia Teatro, conoce el campeonato también desde el escenario. Fue la ganadora de la temporada 2023/2024 y representó a Poetry Slam Logroño en el campeonato nacional celebrado en Santander. Laura Calatrava fue la primera campeona del proyecto, en la temporada experimental de 2021/2022.

Una identidad visual creada por talento humano En esta nueva etapa, Poetry Slam Logroño apuesta por una comunicación visual basada en la creación artística humana y no utilizará imágenes generadas mediante inteligencia artificial para sus carteles.

Alberto Esteban ha estado vinculado a Poetry Slam Logroño desde sus inicios como fotógrafo y videógrafo oficial. Es también el creador del logotipo del proyecto y el autor de los retratos realizados a participantes y artistas durante las dos últimas temporadas.

En la nueva etapa se encargará del diseño de todos los carteles. Poetry Slam Logroño reafirma así su apuesta por el talento artístico humano y prescindirá de imágenes generadas con inteligencia artificial en su comunicación visual.

Floren Romero, artista invitado La apertura contará con la actuación de Floren Romero, cantautor y escritor argentino afincado en Logroño desde 2001.

Su trayectoria recorre el rock, la música popular argentina, el tango y la canción de autor. Ha formado parte de proyectos como El Desván, Musicamérica - El canto callejero y El Kilombo Tango, y ha publicado los discos El Kilombo Tango y En el camino. En los últimos años, su trabajo se ha extendido hacia la literatura y la escena, consolidando una propuesta en la que música y palabra dialogan constantemente.

CINCO TEMPORADAS OFICIALES EN EL CIRCUITO ESTATAL.

Poetry Slam Logroño comenzó en 2021/2022 con una temporada de prueba celebrada en Sala Negra. Desde su incorporación oficial a Poetry Slam España, sus campeones han representado a La Rioja en los campeonatos estatales de Granada, Santander, Lleida y Cartagena.

Tras pasar por Sala Negra, la sala Fundición, David Monge Comedy, Kordelia Teatro y la Sala Gonzalo de Berceo, el proyecto inicia ahora su sexta temporada con una sede estable y un equipo ampliado.

La programación continuará hasta el 23 de mayo de 2027, fecha de la gran final. Durante la temporada participarán como invitadas Laura Calatrava, Raquel Villar, Sonia Andújar, Adriana Bañares, Gina García y María Rodríguez.

La jornada del 20 de diciembre estará dedicada al libro colectivo 'La voz alzada. Palabras por Palestina', que publicará la editorial riojana Aloha en colaboración con Oxfam Intermón el próximo mes.