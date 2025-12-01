La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 74 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Una serie de personas consume alcohol en el Casco Antiguo de Logroño - DEMANDA CASCO ANTIGUO - Archivo

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 74 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (35), por consumo de alcohol en la calle (18), por vociferar y provocar molestias en la vía pública (12), por ruidos en domicilios (3), por realizar pintadas vandálicas (2) y por realizar actos que generar suciedad en la calle (1).

También se formularon 3 denuncias a establecimientos hosteleros (1 por tener la terraza instalada fuera de horario, 1 por realizar la actividad fuera del horario permitido y 1 por ejercer la actividad de hostelería sin limitador de sonido).

Además de estas 74 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 17 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (la mayoría, 15, por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes).

Y a ello hay que añadir 20 denuncias más en materia de seguridad vial (15 por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, 2 derivadas de controles de alcoholemia y 1 por dar positivo por consumo de drogas).