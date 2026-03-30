La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 99 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Un coche de la Policía Local de Logroño - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 99 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (60), por consumo de alcohol en la calle (20), por causar molestias o vociferar en la vía pública (12), por ruidos en domicilios (5), por realizar actos que provocan suciedad en la calle (1) y por perturbar la seguridad ciudadana (1).

Además de estas 99 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon 12 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (3 por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y el resto por desobediencia a agentes de la autoridad).

A esto hay que añadir 15 denuncias más en materia de seguridad vial, 7 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal (VMP).