Policía Nacional coloca la estatua del Ángel Custodio en El Espolón de Logroño

La Policía Nacional ha colocado la estatua del Ángel Custodio en homenaje a su 200 aniversario y a las víctimas del terrorismo en El Espolón de Logroño - POLICÍA NACIONAL LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha colocado este viernes la estatua del Ángel Custodio, en honor a su patrón, en la Plaza del Espolón de Logroño, junto a la Concha. La estatua del Ángel junto con un niño vendimiador a sus pies se ha instalado con la presencia del jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado y el artista murciano autor de la obra, Juan José Quirós Illán.

Una estatua que se ha colocado 'En memoria del sufrimiento y sacrificio de las víctimas del terrorismo y sus familias, con motivo del 200 aniversario de la creación de la Policía General del Reino', tal como narra la placa que se encuentra bajo los pies de la estatua.

El acto oficial inaugural tendrá lugar durante el mes de enero del próximo año 2026 en fechas próximas a la celebración del aniversario de la creación de la Policía Nacional, el 13 de enero.

Se trata de una estatua a tamaño natural, de casi un metro con ochenta centímetros de altura, elaborada en bronce de un ángel custodio, acompañada de un niño vestido de vendimiador a sus pies, con polainas y alpargatas de vendimiador, junto a una planta de vid, como guiño a la comunidad riojana.

En la obra se pueden observar detalles, como la medalla de la virgen de Valvanera, en el pecho del niño, el escudo de la ciudad de Logroño y el emblema de la diócesis de Calahorra en los extremos de su ceñidor. Y la placa emblema de la Policía Nacional en el propio ángel.

La obra ha sido financiada totalmente por la Fundación Policía Española, utilizando las aportaciones gratuitas de particulares, empresas e instituciones públicas riojanas, que han sufragando los gastos de elaboración y colocación de la obra.

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL BICENTENARIO DE LA POLICÍA NACIONAL

El proyecto de elaboración y colocación de esta obra tuvo su inicio durante el año 2024, con motivo de la celebración de los actos en conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional.

Durante el pasado año se llevaron a cabo numerosas actividades lúdico culturales como un concierto de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, una sesión de master class de escultura en la Concatedral de la Redonda, charlas didácticas para niños y mayores, Carrera Solidaria Ruta 091, una obra de teatro solidaria, una exhibición de unidades y medios policiales en la Plaza de Toros de La Ribera para más de 700 niños, diferentes saques de honor en fútbol o baloncesto...