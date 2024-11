Policía Nacional intensifica sus dispositivos para hacer de la Navidad una campaña "segura" a comerciantes y clientes

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

A las puertas de dos grandes campañas comerciales, como son el Black Friday y la Navidad, la Jefatura Superior de La Rioja, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, intensifica sus dispositivos de seguridad con la campaña 'Comercio Seguro' para evitar robos y hurtos a comerciantes y mantener la seguridad en la compra de los clientes.

Un Plan diseñado para dar protección tanto al sector del comercio como a los propios clientes. Así lo han presentado este miércoles los agentes de la Policía Nacional, Ramón Vila y Gemma Ichaso, quienes -junto a otros de sus compañeros- visitarán los comercios logroñeses para presentar la campaña y ofrecerles consejos para reducir al mínimo cualquier tipo de incidencia. Y sobre todo, para recordarles, que están ahí para ayudarles.

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS: NUNCA ENFRENTARSE A ELLOS

Entre las recomendaciones que se pueden leer en los trípticos que irán repartiendo, los agentes destacan la importancia de "cerrar el local antes de iniciar el recuento de la caja".

O también "que manejen cantidades pequeñas a la hora de transportar el dinero a otro lugar o que desconfíen de grupos que entran en comercios con ropas amplias, caras cubiertas o con casco".

Como han explicado, "hacemos mucha incidencia también en recordar la importancia de mantener actualizadas las TPV, las terminales de puntos de venta. Les solemos recordar que, aunque esa costumbre ya prácticamente no existe, pueden solicitar y deberían solicitar el carné de identidad para identificarlo con el de la tarjeta".

"En el caso de pagar con billetes falsos", los agentes recomiendan "quedarse con ese billete, no seguir distribuyéndolo. Incluso hablar amablemente con esa persona para que se mantenga en ese sitio y llamar a la Policía".

Destacan la importancia de "no enfrentarse a ellos porque no sabemos si van armados. Sencillamente vamos a coger el mayor número de datos posibles para poder aportarlos cuando avisemos a la Policía.

PRINCIPALES "MIEDOS" DE LOS PROPIETARIOS

Por parte de los propietarios, prosiguen los agentes, "lo que nos indican es, sobre todo, el miedo que sienten a sufrir cualquier tipo de robo, atraco... entonces les damos unas medidas y unas pautas para que puedan prevenir. Sobre todo -insisten- es fundamental que nos llamen en ese mismo momento y nos pasen la descripción exacta de cómo va esa persona vestida. Nosotros le pasamos a todos los indicativos esa información y son ellos quienes actúan en consecuencia".

Como han reconocido, a pesar de que no hay horarios, "hay que mantener más vigilancia a última hora de la mañana y a última hora de la tarde, son los horarios más comerciales donde la gente suele salir más a comprar y esos son los horarios donde se incrementa la presencia policial tanto de paisano como de uniforme, lo que se ve y lo que no se ve".

MEDIDAS "MUY NECESARIAS"

Por su parte, Inés Rodríguez, de la oleoteca 'La Chinata' -en Pérez Galdós, 52-, ha sido una de las primeras en recibir estos trípticos con información para su seguridad. Como ha reconocido "estas medidas son muy necesarias, sobre todo en estas épocas del año".

Con una tienda dedicada, sobre todo, al mundo del aceite de oliva, destaca que "con la subida de precios del aceite, he notado mucho el incremento de robos o, al menos, de intentos de robo".

"Yo ya he sufrido robo en la tienda en otras ocasiones. Incluso tuve un episodio de robo con violencia con una arma blanca. Me tuvieron retenida dentro del comercio y fue un episodio bastante traumático. Entonces que me vuelva a suceder eso es un miedo que no me he quitado nunca", ha indicado.

En ese momento -recuerda- "me pilló sola y de noche. Por eso ahora procuro estar más cerca de la puerta cuando hay horas de poca gente".

Saber que hay agentes de paisano o de uniforme "me da tranquilidad. Saber que están pendientes o que en un momento dado vas a salir a la calle y están ahí ayuda mucho".

REFUERZO

Durante los dos meses que durará la campaña habrá un despliegue especial por parte de la Policía Nacional que se reforzará con la presencia de Unidades de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial, tanto en vehículos rotulados tipo zeta o vehículos camuflados y en moto.

Es un incremento de agentes, tanto de uniforme como de paisano, que repercutirá en la seguridad ciudadana y que se coordinarán con otros planes específicos establecidos por la Jefatura Superior de Policía.

Además, los agentes repartirán durante estas fechas a comerciantes y ciudadanos unas guías, elaboradas por el Ministerio de Interior y el Ministerio de Industria y Comercio, con consejos y medidas de seguridad para evitar ser víctimas de los tipos delictivos más frecuentes en zonas comerciales.

Se trata de concienciar, tanto a propietarios como a clientes, de que con unas simples medidas pueden prevenir y evitar ser víctimas de hurtos, estafas, robos y otros delitos que son los que más incidencia tienen en estas fechas.

COMPRAS EN INTERNET

Sin olvidar tampoco las compras en Internet. Para ello -recuerdan desde la Policía Nacional- es fundamental buscar reseñas y opiniones de otros clientes que ya hayan comprado en ese sitio web. Observar el candado en la dirección, que exista una política de privacidad bien detallada, leer las políticas de envío y devolución, localizar los diferentes métodos de pago que acepten y comprobar si poseen sellos de confianza online.

Además explican la importancia de identificar una página fraudulenta de compra en la red mirando, por ejemplo, si falta información de contacto, si ofrecen precios demasiado bajos, si la página contiene errores gramaticales o de diseño o si utilizan titulares impactantes conocidos como 'clickbaiting'.

Para los comerciantes también destacan la necesidad de tener actualizados los terminales punto de venta (TPV), que sospechen de las personas que intenten ocultar su imagen o desconfíe de las compras compulsivas o muy abundantes. Para todo ello, solicitan a los comerciantes que "avisen discretamente a la Policía Nacional o a su servicio de seguridad".

ESTAFAS MÁS COMUNES

En el pago: El estafador compra un objeto pagando con un billete de gran valor y engaña al comerciante para quedarse con el billete y el cambio. Hay que vigilar las monedas. También pueden cambiar el código de barras de artículos de precio elevado por otro más barato.

Mucho cuidado con el conocido como QRishing: Sustitución del código QR original por otro fraudulento, el cual dirige a una web que imita la apariencia de un sitio legítimo donde se suele solicitar el ingreso de datos personales o financieros.

Anuncios fraudulentos, creación de webs falsas, suplantación de identidad corporativa, estafa a través de correos electrónicos comprometido, o fraude al CEO son otro tipo de estafas.