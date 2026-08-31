El PP acusa al PSOE "de buscar titulares sobre vivienda sin conocer la realidad de los solares municipales"

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LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al PSOE de Logroño, a través de una nota de prensa, "de buscar titulares sobre vivienda sin conocer la realidad de los solares municipales". Los populares han señalado que consideran que la última propuesta de los socialistas "demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad urbanística y de las posibilidades de los solares municipales".

"Señalar parcelas, sumar viviendas sobre el papel y convocar una rueda de prensa no es política de vivienda. Es buscar un titular", ha asegurado el PP.

"Resulta especialmente grave que pretendan darnos lecciones quienes, cuando gobernaron, hicieron de la vivienda una política marcada por la dejación, la falta de resultados y actuaciones como Piqueras 2010 que todavía exigen explicaciones sobre su procedimiento, publicidad y adjudicación", han añadido. "De quien nada hizo cuando pudo hacerlo, poco podemos esperar ahora", han reseñado.

El PP ha recordado que el alcalde ya lo advirtió en el pleno de marzo: "cada vez que surge una iniciativa positiva para Logroño, el PSOE sigue el mismo guion: primero espera, después intenta sabotearla y finalmente pretende apropiarse del trabajo de los demás".

De hecho, han apuntado que "eso es exactamente lo que ocurre con Marqués de San Nicolás, donde se construirán nuevas VPO gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja". La solución la propuso el Partido Popular y "nunca contó con el apoyo del PSOE. Ahora llegan tarde y pretenden hacer pasar como propia una política que ni impulsaron ni respaldaron".

"Mientras ellos buscan titulares, nosotros ponemos vivienda en marcha", han concluido desde el PP.