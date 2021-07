El PP afirma que "la verdadera moción de censura en Almarza será en 2 años para devolver el Ayuntamiento a los vecinos"

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras el Pleno Municipal celebrado este jueves en Almarza de Cameros, en el que ha prosperado la moción de censura contra el hasta hoy alcalde de la localidad, José Antonio Garos, el Partido Popular de La Rioja sostiene "que la verdadera moción de censura en la localidad se producirá dentro de dos años, en las próximas elecciones municipales, cuando los vecinos recuperen el Ayuntamiento".

En este sentido, tal y como ha explicado José Antonio Garos, que cuenta con todo el apoyo del PP de La Rioja, "todos y cada uno de los vecinos conocen la realidad y qué se esconde detrás de esta moción: el interés particular que se ha impuesto, de manera tramposa, al general".

La moción de censura, promovida por dos concejales que ya no forman parte del Grupo Municipal Popular ni mantienen ningún vínculo con el partido, "tiene el único objetivo de burlar la legalidad y los controles democráticos que Garos siempre ha ejercido como alcalde velando en todo momento por el interés municipal", aseguran los populares.

"Dejo mi puesto como alcalde de Almarza orgulloso de lo conseguido durante estos 14 años, con la conciencia muy tranquila y agradeciendo, tanto a mi partido como a los vecinos, su apoyo incondicional durante todo este tiempo", ha señalado en su intervención en la sesión plenaria.

"Esta moción de censura no tiene otra justificación, por mucho que se empeñen en buscar excusas, que no sea la de poner el Ayuntamiento al servicio de los intereses de unos pocos. Siempre me tendrán en frente", ha señalado.

"Dejo la Alcaldía, pero no el Ayuntamiento, ni mucho menos de representar a una amplia mayoría de vecinos que depositaron en mí y en el Partido Popular su confianza. Como concejal, seguiré trabajando por Almarza, controlando la acción del Gobierno Municipal y velando porque en ningún momento se vulnere la legalidad. Cada expediente, cada orden de pago, cada permuta, cada licencia de obra... debe estar sometida a la ley", ha concluido.