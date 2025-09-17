PP Arnedo critica que el bar de la Baronesa "lleva 9 meses cerrado" y pide al PSOE que "no atrase más los trabajos"

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arnedo critica "que el espacio público ubicado en la planta baja del Palacio de la Baronesa permanece cerrado desde el pasado 5 de diciembre de 2024, acumulando ya más de nueve meses sin servicio de bar y sin que el Equipo de Gobierno del PSOE y del Partido Riojano haya ofrecido una alternativa a los ciudadanos".

Desde el cierre de este establecimiento, los concejales del PP en el Consistorio han preguntado en reiteradas ocasiones, en plenos y comisiones informativas, por el avance de las obras y el proyecto de reforma. "Sin embargo, durante este tiempo, la información ofrecida por el concejal del área es escasa, fruto de la improvisación con la que está actuando el Ejecutivo local".

En este sentido, los populares recuerdan que en enero presentaron una moción para que se acometieran las obras de manera inmediata, pero el PSOE, PR e IU impidieron que pudiera debatirse durante el Pleno. "La reforma avanza a un ritmo muy lento y sin justificación".

"Todo apunta a que el PSOE -que no quería que este espacio siguiera prestando el servicio de bar- está dilatando al máximo los tiempos con demoras más intencionadas que técnicas, con el objetivo de retrasar al máximo su reapertura para que los usuarios se busquen otra alternativa, desincentivar su uso, y poder destinar este espacio a otros fines, tal y como era la idea inicial de la ahora alcaldesa, Rosa Herce".

El Partido Popular lamenta que el PSOE esté privando a los ciudadanos de Arnedo "durante tantos meses de un espacio que es único en la ciudad por su ubicación y características".

De hecho, los arnedanos no podrán hacer uso de él durante las próximas fiestas de San Cosme y San Damián. "Y al ritmo en el que transcurre la reforma, tampoco estará disponible durante el invierno, dado que aún quedan varias intervenciones por ejecutar según se ha informado en comisión".

Por todo ello, el PP exige al Equipo de Gobierno "que se ponga a trabajar en serio, acelere los trabajos y reabra cuanto antes este espacio público. Mantenerlo cerrado durante tantos meses es una mala noticia para los arnedanos y una muestra más de la falta de previsión y compromiso a la que nos tienen acostumbrados".

Recuerdan -finalmente- que el cierre se llevó a cabo "de manera unilateral por el equipo liderado por Rosa Herce, sin informar al resto de los grupos políticos y sin preguntar a los ciudadanos".

"La oposición ejercida por el Partido Popular, junto con la presión ciudadana mediante protestas y recogida de firmas, obligó finalmente al Gobierno local a rectificar y anunciar la reforma de la planta baja del Palacio de La Baronesa para volver a licitar su gestión".

"Se trata de una práctica habitual del PSOE: decidir sin escuchar y sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. Frente a estas malas prácticas, el PP seguirá defendiendo los intereses de los ciudadanos", sentencian.