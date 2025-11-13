El PP de Arnedo reclama un "plan de apoyo urgente" al comercio local y la hostelería

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo muestra "su preocupación" por la situación que atraviesan el comercio y la hostelería de la ciudad, sectores fundamentales para la vida económica y social del municipio. Desde el PP lamentan que el PSOE, "tras una década al frente del Ayuntamiento, desatienda por completo las necesidades de estos sectores, lo que está desembocando en el cierre progresivo de negocios y la pérdida de dinamismo en las calles".

El comercio y la hostelería "son el alma de nuestras calles y el motor que da vida a una ciudad". "Cuando se les da la espalda, se contribuye a que esa vida desaparezca, y eso es lo que está ocurriendo en Arnedo", han añadido los 'populares' en una nota de prensa.

Desde el Partido Popular recuerdan que la subvención municipal a la Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo "apenas ha crecido en los últimos diez años, pasando de 7.500 euros en 2015 a solo 8.275 euros en 2025, un incremento que el PP califica de insuficiente, especialmente teniendo en cuenta la evolución de los costes y la situación económica actual".

A esto se suman otros aspectos, "como el incremento del IBI urbano que aprobó el PSOE y el Partido Riojano hace dos años, que se elevó un 25 por ciento, o la subida de la tasa de basuras en un 28,8 por ciento, lo que también ha afectado negativamente a la economía de los comerciantes y hosteleros locales".

Ante una situación que requiere de una actuación urgente, el PP de Arnedo lleva reclamando desde el inicio de la legislatura al Equipo de Gobierno la elaboración de "un plan de apoyo directo al comercio y la hostelería, redactado junto al sector, con el objetivo de fortalecerlo, dinamizarlo y hacerlo más competitivo".

Un plan que el PSOE "afirma estar elaborando desde hace más de dos años, pero que aún no ha puesto en marcha, lo que pone de manifiesto la falta de compromiso e implicación". Algunas de las medidas que propone el Partido Popular "son la creación de bonos comercio, bonificaciones en el ICIO para nuevos negocios, líneas de ayuda durante los primeros años de actividad, así como campañas de sensibilización ciudadana que fomenten el consumo en establecimientos locales".

Asimismo, el PP plantea mejorar el entorno urbano comercial mediante actuaciones en limpieza, embellecimiento, iluminación, accesibilidad y señalización, y promover actividades culturales y turísticas que complementen la oferta comercial y hostelera.

Los populares "lamentan que, mientras otras ciudades riojanas como Haro, Alfaro o Calahorra apoyan con decisión a sus establecimientos, con bonos comercio de entre 10.000 y 15.000 euros, además de otros programas económicos y estratégicos que fomentan el consumo en el comercio local, en Arnedo el gobierno de coalición socialista y del Partido Riojano sigue sin dar respuesta a las necesidades del sector".

Por todo ello, el Partido Popular de Arnedo exige al Ayuntamiento "que rectifique en sus políticas y escuche las necesidades de comerciantes y hosteleros. El comercio y la hostelería son agentes dinamizadores esenciales para la ciudad, y no se puede permitir que sigan bajando persianas sin que se adopten medidas al respecto", ha concluido.