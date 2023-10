El PP asegura que "es el partido de las soluciones" en las Cien Tiendas tras la "nefasta gestión del PSOE"

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha afirmado este lunes, por boca de su portavoz Miguel Sáinz y respondiendo a una comparecencia previa ante los medios de su homólogo del PSOE Pablo Hermoso de Mendoza, que "el PP es el partido de las soluciones frente a un Partido Socialista que ha demostrado ser el partido de la gestión deficiente".

Los 'populares' han señalado, de este modo, que "Hermoso de Mendoza debía haber asumido hoy la responsabilidad que le correspondía como alcalde de la ciudad durante la ejecución de las obras y pedir disculpas por una gestión nefasta que está causando perjuicios enormes a vecinos y comerciantes de la zona y a la ciudad".

"Gobernó la ciudad a espaldas de los vecinos, y ahora en la oposición continua sin asumir la realidad, la evidencia y la responsabilidad que le corresponde", han asegurado desde el Grupo Municipal Popular.

Desde el PP reiteran que "en apenas cuatro meses en la Alcaldía de la ciudad, el PP ha demostrado seriedad, capacidad de gestión, transparencia y escucha para lograr soluciones para una zona que durante la etapa de Gobierno socialista fue ninguneada".

"No hubo responsabilidad política ante unas obras que no se estaban desarrollando adecuadamente, no se adoptaron decisiones rápidas y se obvió la opinión y los datos que aportaban a diario vecinos y comerciantes", han añadido.

En estos meses, han abundado desde el PP, "se ha encargado un informe externo sobre la ejecución de las obras para completar administrativamente el expediente de resolución del contrato con garantías".

"Ahora sí -han asegurado-, el expediente que se remitirá al Consejo Consultivo, con un informe externo sobre la ejecución de las obras, está completo. Hasta ahora el expediente solo contaba con dos causas penales respecto a la ampliación de plazo y a la modificación del proyecto reclamadas por la empresa".

Asimismo, han recordado que "en estos meses se han acometido obras en la zona para garantizar la accesibilidad y seguridad y corregir las deficiencias existentes".

Además, "se ha mejorado la limpieza en estas calles y atendiendo a las peticiones vecinales, de comerciantes y hosteleros se va a analizar la situación de las terrazas y a intensificar la presencia policial".

Igualmente, como se trasladó el pasado viernes a los participantes en la reunión convocada al efecto, "se va a hacer un esfuerzo extraordinario para dinamizar con diferentes actuaciones esta zona mientras se trabaja en el nuevo proyecto, nuevo pliego de contratación e inicio de obras".