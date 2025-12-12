El PP asegura que La Rioja "apenas ha destinado el 0,5% de todo su presupuesto sanitario a externalizar servicios"

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja ha afirmado este viernes, en respuesta a una rueda de prensa del PSOE, que "los socialistas riojanos vuelven a ofrecer una lectura falaz, sesgada y electoralista de la realidad sanitaria en nuestra comunidad autónoma con el único propósito de cuestionar, sin fundamento alguno, el modelo adoptado por el Gobierno regional del PP, que mediante acuerdos con empresas privadas ha cumplido lo anunciado en su programa electoral para conseguir revertir las intolerables listas de espera heredadas del anterior Ejecutivo socialista, que siempre antepuso la ideología a cualquier otro criterio".

Apuntan, en una nota, que "el diputado Legarra, que hace apenas unos días quedó en evidencia a cuenta de la exitosa campaña de vacunación antigripal en La Rioja, ha vuelto a hacer el ridículo este viernes al referir que el Gobierno regional del PP ha destinado 38 millones de euros a conciertos privados, cuando la cifra real en concepto de externalización tanto de pruebas diagnósticas como de intervenciones quirúrgicas en lo que llevamos de legislatura asciende a 9.514.330 euros".

En este último capítulo, el de las intervenciones, destacan que "entre enero y junio de 2025, se han practicado 15.168 operaciones en el Hospital San Pedro, 1.945 en el de Calahorra y tan sólo 526 en centros concertados".

Y recalcan que "los 9,5 millones invertidos hasta la fecha en externalización de servicios apenas suponen el 0,5% de los 1.909,86 millones de euros que el Gobierno del PP ha dedicado al capítulo sanitario en los presupuestos de 2024 (604,45), 2025 (628,51) y 2026 (676,9) para mejorar la salud de todos los riojanos, frente a los 1.580,5 que asignó el de Andreu durante sus tres primeros años al frente del Ejecutivo: 475,17 millones en 2020, 552,39 en 2021 y 552,94 en 2022".

"En su afán por buscar un titular efectista siguiendo las consignas del PSOE nacional, Legarra no ha reparado en que ese exiguo porcentaje del presupuesto total de salud que el Gobierno ha destinado y destinará a acuerdos de concertación con la sanidad privada, es mucho menos de lo que varias comunidades con gobiernos socialistas dedican actualmente a derivaciones, listas de espera y prestaciones específicas con empresas privadas", argumentan.

Así, indican los 'populares' que "en Castilla-La Mancha, la Junta ha incrementado en los últimos años la partida dedicada a sanidad privada y mantiene conciertos para determinados servicios y mutualidades; en Asturias, los conciertos con la privada representan ya entre el 5 y el 6% del presupuesto sanitario regional; Navarra mantiene también conciertos previstos en sus presupuestos, de hecho, el departamento de Salud consignó alrededor de 73 millones de euros para conciertos privados en su último presupuesto".

Y en Andalucía, "los gobiernos socialistas de Chaves, Griñán y Susana Díaz concertaron también con entidades privadas llegando a cuantificar subidas en torno al 10-13% en determinados ejercicios para reducir listas de espera y ampliar oferta".

Desde el Partido Popular de La Rioja "recordamos al PSOE riojano en general, y al diputado Legarra en particular, que los conciertos y contratos con la sanidad privada son instrumentos regulados y transparentes de gestión que existen desde hace décadas y que han sido empleados por gobiernos de distinto signo, también del PSOE".

"Y que cuando los socialistas riojanos hablan de privatización, no hacen sino recurrir a una burda simplificación política puesto que los servicios concertados se contratan mediante procedimientos administrativos, sometidos a control presupuestario y auditorías, para cubrir determinados servicios que el sistema público no puede absorber por si solo con la rapidez necesaria", añaden.

Por eso, "el Gobierno liderado por Gonzalo Capellán no "desmantela" la sanidad pública, como denuncian reiterada e injustificadamente desde el PSOE, sino que la refuerza mediante un notable incremento presupuestario, asociado siempre a la más que esforzada contribución de todo el personal sanitario, que también se ha incrementado de manera considerable desde que gobierna el Partido Popular, según datos del registro nacional de efectivos de empleados públicos: el 1 de enero de 2023 La Rioja contaba con 4.684 trabajadores sanitarios, mientras que dos años después, en idéntica fecha de 2025, había 5.654, es decir, 970 profesionales más".

"Sin lugar a dudas, la desafortunada intervención de este viernes del diputado Legarra tan solo puede entenderse como una fallida y sonrojante cortina de humo para distraer la atención de la escandalosa actualidad política y judicial que envuelve al Partido Socialista, con el silencio cómplice de sus representantes políticos en nuestra comunidad autónoma·, finalizan los 'populares' riojanos.