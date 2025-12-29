El PP asegura que los socialistas "mienten" al criticar "la eficiente atención residencial" en La Rioja

LOGROÑO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que los socialistas "han vuelto a mentir recurriendo al mismo argumento falso que ya utilizó en noviembre y que fue desmontado con hechos, cuando critica la eficiente atención residencial de personas mayores dependientes que se presta en nuestra región".

Desde el PP aseguran que La Rioja dispone de 3.917 plazas de residencia, lo que la convierte en una de las seis comunidades autónomas que están por encima de la ratio de cinco plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años.

El Gobierno de La Rioja gestiona "con rigor y eficacia los Fondos Europeos y completa el modelo de gestión con inversión autonómica cuando es necesario para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos".

Así las cosas, continúan, "abrir centros sin modelo de gestión, personal o sin cumplir los trámites administrativos obligatorios es una irresponsabilidad que un Ejecutivo responsable como el actual del Partido Popular ni siquiera llegará a contemplar".

En contra de lo que este lunes ha manifestado la diputada socialista, María Somalo, el PP afirma que el Gobierno de La Rioja "ha cumplido los objetivos marcados por Europa en creación de plazas de centros de día, como ya ocurrió en Uruñuela, Arnedo y Calahorra, agotando los fondos disponibles".

A partir de ahí, el Ejecutivo ha decidido seguir reforzando la dependencia con fondos propios, como demuestra la inversión de cerca de 8 millones de euros en Haro para ampliar de 20 a 50 plazas su capacidad y responder así a una demanda real de las familias.

"Eso no es perder Fondos Europeos, sino apostar por la atención a las personas mayores más allá de las exigencias europeas, como evidencia la creación de 200 nuevas plazas públicas de residencia en varias localidades. Con ello, se promueve la permanencia de las personas mayores en su entorno y se les facilita también la posibilidad de elegir centro en las residencias de las zonas rurales de La Rioja Alta y La Rioja Baja".

Con todo ello, finalizan, "por mucho que el PSOE trate de trasladar mensajes partidistas que en absoluto se corresponden con la realidad, el actual Ejecutivo regional del Partido Popular ha hecho del fortalecimiento del sistema público de atención a la dependencia uno de los pilares estratégicos de su acción de Gobierno".