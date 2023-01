El PP asegura que el transporte público "es estratégico y prioritario en la movilidad sostenible de Logroño"

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, junto con el concejal, Ángel Sáinz, han planteado esta mañana una serie de propuestas necesarias para incentivar la utilización del transporte público en nuestra ciudad que utilizan diez millones de personas al año.

Los populares han señalado que durante esta Legislatura el transporte público ha sido el gran perjudicado y olvidado de las políticas del Gobierno de Hermoso de Mendoza, "se ha excluido de las políticas de movilidad y desde el PP entendemos que es imprescindible situar estratégicamente el autobús urbano en el contexto de una nueva movilidad urbana sostenible en la que se combinen los usos urbanos: peatón, ciclista, transporte público y vehículos de empresa y particulares)".

"Insistimos y reiteramos en propuestas que hemos ido planteando y que no han tenido respuesta por parte del Ejecutivo local. Mejora de frecuencias, pago con móvil o tarjeta, renovar la flota con autobuses eléctricos, mejorar los puntos de recarga de abonos, creación de nuevos espacios de intermodalidad, mejoras en la accesibilidad... Mientras otras ciudades han aprovechado los fondos europeos para apostar de manera decidida por el transporte público, en Logroño el Gobierno socialista no ha hecho nada", ha afirmado Escobar.

Los populares han aludido también a la nueva estación de autobuses que el Ejecutivo de Hermoso de Mendoza ha sido "incapaz" de poner en marcha, "se trata de un elemento clave para el futuro del transporte urbano de Logroño. En ella debe construirse el nuevo intercambiador de líneas del transporte municipal y también del transporte metropolitano, reduciendo así el paso de los mismos por el centro de la ciudad al mínimo posible".

PUNTOS DE RECARGA

Los populares insisten en la necesidad de ampliar los puntos de recarga de los diferentes títulos de viaje, actualmente hay unos 50 que resultan escasos. Han señalado que se ha desaprovechado la oportunidad de ampliarlos incluyéndolo en el nuevo contrato de zona azul aprovechando los 143 parquímetros de la ciudad.

Una medida que estaba prevista pero que tampoco se ha realizado como tampoco se han ampliado los puntos para la renovación de los títulos de transporte, actualmente solo hay dos, en el polígono de La Portalada (en las instalaciones de Aulosa) o en el kiosco del Labrador donde se acumulan filas de espera.

Otra de las demandas es acometer el refuerzo mediante hormigonado de los accesos a las paradas para mejorar la accesibilidad que se ha abandonado durante estos años.

El concejal, Ángel Sáinz, ha cuestionado el contrato de renovación tecnológica del transporte urbano que acaban de sacar, "no es el momento porque no van a poder poner en marcha en esta Legislatura y dejan maniatada a la siguiente Corporación. Además encontramos graves carencias: no se avanza en los puntos de recarga, no se prevé el embarque en los autobuses de dispositivos que posibiliten la recarga, no se garantiza WIFI en los autobuses, ninguna novedad para mejorar la accesibilidad a la información ni para las personas con otras capacidades".

"Continuaremos sin conocer ni en la web, ni en una aplicación móvil, ni siquiera en las paradas, el recorrido alternativo en caso de incidencias en el transporte por una manifestación o evento deportivo", finaliza.